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Košarkaši Partizana veliki preokret u Emiratima, upisali istorijsku pobedu nad Dubaijem i pokazali da imaju karakter za velike domete!

Ekipa Đoana Penjaroje demonstrirala je veliko zajedništvo, ogromnu energiju i timsku snagu, nadoknadila rezultatski zaostatak i na kraju potpuno zasluženo srušila ambicioznog rivala

Ovo nije bila samo pobeda vredna bodova. Ovo je bilo izdanje koje bi moglo da bude važno za samopouzdanje ekipe u nastavku sezone. Partizan je u teškom gostujućem okruženju pokazao da može da odgovori na fizičku igru, da ne odustaje kada stvari ne idu po planu i da ima dovoljno raspoloženih pojedinaca da prelomi utakmicu.

A brojke jasno potvrđuju da je trijumf crno-belih bio plod fantastične timske igre – svaki igrač dao je značajan doprinos velikoj pobedi

Ono što ovu pobedu čini posebno velikom jeste način na koji je ostvarena. Partizan je bio bez četvorice važnih aduta - Luke Vildoze, Dereka Vilisa, Itana Tompsona i Lamara Stivensa. Ipak, uprkos skraćenoj rotaciji, Đoan Penjaroja uspeo je da pronađe dobitnu formulu, razigra ekipu i povede crno-bele do velikog slavlja u Emiratima.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kada je Partizanu bilo najpotrebnije, Karlik Džons preuzeo je odgovornost i pokazao zbog čega je jedan od ključnih igrača ove ekipe. Nije dozvolio da crno-beli izgube kontrolu nad utakmicom, već je svojim poenima, organizacijom igre i sigurnošću u najvažnijim trenucima držao tim u rezultatskom priključku. Njegov učinak od 21 poena, šest asistencija i pet skokova, uz samo jednu izgubljenu loptu, najbolje govori o tome koliko je bio važan za ovaj trijumf.

Ipak, snaga Partizana nije bila samo u individualnom kvalitetu. Đoan Penjaroja uspeo je da izvuče maksimum iz raspoloživih igrača i pronađe petorku koja je u završnici potpuno promenila odnos snaga na parketu. Kombinacija Džonsa, Kajla Olmena, Alesandra Pajole, Nikole Tanaskovića i Kevinarijusa Hejsa donela je upravo ono što je bilo potrebno - agresivnost, čvrstinu, energiju i disciplinu na obe strane terena.

Posebno se istakao Hejs, čija je borbenost u reketu bila od ogromnog značaja. Nije morao da bude najefikasniji da bi napravio razliku - njegovi skokovi, odbrana i požrtvovanost doneli su Partizanu dragocene posede, a upravo je njegov doprinos u završnici pomogao crno-belima da preuzmu vođstvo.

Veliko priznanje zaslužuje i Alesandro Pajola. Italijan je pokazao koliko njegova igra može da znači ekipi i kada nije u prvom planu napada. Agresivnim pritiskom na loptu, pravovremenim reakcijama i odličnim čitanjem igre potpuno je poremetio organizaciju Dubaija. Posebno je važno bilo njegovo čuvanje Dvejna Bejkona, kome nije dozvoljavao da lako dolazi do svojih pozicija. Dve ukradene lopte u ključnim trenucima dodatno su podigle energiju crno-belih i otvorile prostor za odlučujući beg.

Partizan je tako u završnici pokazao da ne zavisi od jednog raspoloženog pojedinca. Džons je bio lider, Pajola defanzivni pokretač, Hejs oslonac u reketu, dok su Olmen i Tanasković dali važan doprinos u trenucima kada se lomila utakmica. Upravo je takva raspodela odgovornosti najveći dobitak za Penjarojin tim - crno-beli su pokazali da mogu da pronađu različite načine da dođu do pobede, čak i kada nisu kompletni.

Karlik Džons lider, Tanasković i Pajola junaci iz senke

Brojke najbolje pokazuju koliko je Partizan imao raspoloženih igrača i koliko je pobeda bila plod timskog rada.

Karlik Džons bio je apsolutni lider sa 21 poenom, šest asistencija i pet skokova. Posebno je važno što je utakmicu završio bez ijedne izgubljene lopte! Pogodio je osam od 16 šuteva iz igre, uključujući tri trojke iz pet pokušaja, a sa indeksom korisnosti 25 i plus/minus učinkom +20 bio je najuticajniji igrač susreta.

Ipak, bilo bi nepravedno da se sva pažnja usmeri samo na njega.

Nikola Tanasković odigrao je izuzetno zrelu utakmicu i ubacio 12 poena uz odličnih 5/8 iz igre. Njegov doprinos posebno je značajan jer je bio jedan od igrača koji su doneli energiju sa klupe i pomogli da Partizan dobije završnu deonicu.

Nikola Tanasković u dresu Partizana Foto: Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Alesandro Pajola dodao je 10 poena, dve ukradene lopte i dve asistencije. Njegov doprinos možda se najbolje vidi kroz odbranu, jer je u ključnim trenucima uspeo da zaustavi nalet domaćina i pokrene kontre crno-belih.

Robert Frenks takođe je ubacio 10 poena, dok je Kajl Olmen dodao devet. Kevinarijus Hejs završio je meč sa osam poena, devet skokova, tri ukradene lopte i jednom blokadom. Posebno je impresivno što je imao čak tri ukradene lopte i bio jedan od najvažnijih igrača u defanzivnom preokretu.

Dubai i kriminalan šut za tri poena

Sa druge strane, Dubai će imati za čim da žali. Ekipa Ćavija Paskvala imala je prednost tokom najvećeg dela utakmice, dobila je borbu u skoku (41:37) i imala čak 15 ofanzivnih skokova, ali je potpuno podbacila u najvažnijem segmentu - šutu za tri poena.

Domaćin je pogodio samo jednu trojku iz čak 19 pokušaja, odnosno katastrofalnih 5,3 odsto! To je bio jedan od najlošijih timskih šuterskih učinaka u dosadašnjem delu sezone Evrolige. Za poređenje, Partizan je pogodio sedam trojki iz 19 pokušaja (36,8 odsto). Džanan Musa, Dvejn Bejkon, Mfiondu Kabengele i Tornike Šengelija nisu uspevali da pronađu ritam sa distance, a kada je Partizan pojačao pritisak, napad Dubaija potpuno se ugasio. Domaćin je u poslednjoj četvrtini postigao svega devet poena, a trener Paskval je nakon meča otvoreno priznao da se sa šutem 1/19 za tri poena ne može pobediti i posebno pohvalio odbranu crno-belih.

Prva pobeda u Emiratima i veliki podstrek za nastavak sezone

Ovaj trijumf ima i istorijsku dimenziju. Partizan je prvi put uspeo da slavi na gostovanju protiv Dubaija, čime je srušio još jednu prepreku u Evroligi. Posebno je važno što je to uradio u trenutku kada se ekipa suočava sa problemima sa povredama i kada joj je svaki dobar rezultat značajan za podizanje samopouzdanja.

Crno-beli su sada na učinku od osam pobeda i šest poraza i zauzimaju deveto mesto na tabeli. Ovim trijumfom napravili su važan korak u borbi za doigravanje i poslali jasnu poruku da mogu da se nose sa rivalima i na najtežim gostovanjima.

Ono što posebno raduje navijače jeste način na koji je ekipa reagovala kada je bila u rezultatskom minusu. Nije bilo panike, nije bilo odustajanja, već su crno-beli pojačali odbranu, pronašli prave ljude u završnici i potpuno nadigrali protivnika.

Penjaroja zaslužuje pohvale za reakciju i pronalaženje petorke koja je prelomila utakmicu, ali najveće priznanje pripada igračima koji su pokazali karakter i zajedništvo.

Partizan je u Dubaiju pokazao ono što navijači žele da vide - borbu za svaku loptu, požrtvovanost, čvrstinu i veru u pobedu do poslednje sekunde. A kada se tome dodaju 21 poen Karlika Džonsa, defanzivna bravura Pajole i sjajna timska odbrana u poslednjoj četvrtini, dobijamo trijumf koji može da bude jedna od prekretnica sezone!