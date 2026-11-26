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Crvena zvezda doživela je jedan od najtežih udaraca u novijoj istoriji Evrolige!

Crveno-beli su pred svojim navijačima potpuno podbacili protiv Virtusa iz Bolonje, koji je slavio sa neverovatnih 108:84 i ostavio Beogradsku arenu u šoku!

1/11 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Nije ovo bio samo još jedan bolan poraz za ekipu Ibona Navara. Italijanski tim ispisao je crnu stranicu Zvezdine evroligaške istorije, pošto je postigao čak 108 poena, što je najviše što je neki gost ikada ubacio crveno-belima na njihovom domaćem terenu u ovom takmičenju!

Dosadašnji neslavni rekord držala je Valensija, koja je u januaru 2026. godine slavila u Beogradu sa 106:89. Virtus je sada otišao korak dalje i pomerio granicu na čak 108 poena. Dva poena više nego što je Zvezda ikada primila pred svojim navijačima u Evroligi!

Samo je CSKA naneo teži poraz Zvezdi u Beogradu

Posebno poražavajuće zvuči podatak da je ovo jedan od najubedljivijih poraza crveno-belih na domaćem parketu. Virtus je slavio sa 24 poena razlike, a veći evroligaški šamar Zvezda je kod kuće doživela samo od moskovskog CSKA.

Ruski gigant je 2017. godine u Beogradu slavio sa 85:59, odnosno sa 26 poena razlike. Tako se poraz od Virtusa našao odmah iza tog bolnog neuspeha, kada je reč o razlici u poenima.

Ipak, kada se pogleda broj primljenih koševa, Virtus je otišao korak dalje od svih prethodnih gostiju. Čak 108 poena u Areni dovoljno govori o tome koliko je odbrana crveno-belih bila nemoćna.

Džered Batler bio je među retkima koji su uspevali da pronađu put do koša, ali ni njegov učinak nije mogao da promeni sliku utakmice. Zvezda nije imala dovoljno energije, sigurnosti ni koncentracije da zaustavi raspoloženi Virtus.

Amerikanac je nakon utakmice otvoreno priznao da je ekipa izgledala letargično, nesigurno i verovatno nemotivisano, a posebno je istakao da je crveno-belima nedostajalo energije.

Ovakav poraz sigurno će otvoriti brojna pitanja u redovima Zvezde. Reprezentativna pauza dolazi u trenutku kada ekipa mora ozbiljno da analizira šta se dogodilo i pronađe način da se vrati na pravi put.

Navijači su očekivali borbu i reakciju, a dobili su košarkaški šamar za pamćenje! Virtus je zatrpao koš crveno-belih, ispisao istoriju u Beogradu i ostavio Zvezdu pred ozbiljnim pitanjima. Posle 108 primljenih poena, izgovori više ne mogu da sakriju razmere debakla!