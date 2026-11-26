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Rajt je predvodio je Milano do pobede na gostovanju protiv Asvela sa 95:91. Njegov indeks korisnosti od 35 bio je najbolji u 14. kolu i doneo mu je MVP priznanje drugu nedelju zaredom.

Mozes Rajt je bio najefikasniji igrač utakmice sa 29 poena, a dodao je i osam skokova, tri ukradene lopte, dve asistencije i jednu blokadu, dok su nad njim napravljena četiri faula.

On je drugi košarkaš ove sezone koji je osvojio MVP priznanje u dva uzastopna kola, posle Elajdže Brajanta iz Hapoel Tel Aviva, kome je to pošlo za rukom u drugom i trećem kolu. Ujedno, Rajt je postao prvi igrač Milana koji je ovo priznanje dobio u uzastopnim kolima.

1/4 Vidi galeriju Mozes Rajt Foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia, Jari Pestelacci / imago sportfotodienst / Profimedia

Kori Džozef iz Olimpijakosa zauzeo je drugo mesto u ovom kolu sa indeksom korisnosti 31 u ubedljivoj pobedi kod kuće protiv Hapoela iz Tel Aviva (104:79), dok su košarkaš Fenerbahčea Ševon Šilds i Loni Voker iz Bešiktaša podelili treće mesto sa indeksom 28.

Listu najboljih pojedinaca 14. kola zaokružuju Aliju Dijara iz Virtusa, Evan Furnije iz Olimpijakosa i Aliz Džonson iz Pariza, koji su mečeve završili sa po 27 indeksnih poena.

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