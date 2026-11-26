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Partizan je pobedio u 14. kolu Evrolige najviše zahvaljujući poslednjoj deonici u kojoj su postigli 17 poena više od protivnika.

Crno-beli su stigli do učinka od osam pobeda i šest poraza.

"Na papiru to nisu igrači iz elite, ali kao tim mogu da pobede svakog i to su dokazali večeras. Stručni štab postavio utakmicu kako treba, jednostavno zaslužena pobeda", rekao je Nikola Lončar u studiju televizije "Arena sport" posle utakmice.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Skupa grupa igrača

Nije impresioniran ekipom Dubaija, iako je posle 14. kola na petom mestu sa devet pobeda i pet poraza.

"Nisam saglasan kad si rekao skupi kvalitetni igrači, većina je u padu. Kod Partizana polovina ne bi imala mesta zbog neprihvatanja uloga, kao što je Pajola na primer prihvatio, podredio se timu. Dubai je za mene skupa grupa igrača, koja kad im se igra igra, kad im se ne igra oni ne igraju".

"Doveli su igrača koji će na kraju sezone napuniti 44 godine i to je totalni promašaj sve što su uradili do sada. Ali ne umanjujemo pobedu Partizana, odigrao je kompletnu utakmicu. Oni nisu tim i nemaju lidera, Partizan je pokazao kako se pobeđuje", dodao je Lončar.

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