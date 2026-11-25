Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Crveno-beli gostuju belgijskom Gentu u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige konferencije, a duel na stadionu Planet Group Arena počinje u 21 čas.

Izabranici Alberta Rijere žele da se iz Belgije vrate sa pozitivnim rezultatom i naprave važan korak ka što boljem plasmanu u ligaškoj fazi takmičenja. Ulog je veliki, jer je svaka utakmica u ovom formatu izuzetno važna, a bodovi iz gostujućih susreta mogu da budu od presudnog značaja.

Zvezda u Gent stiže posle pobede nad Radnikom iz Surdulice, dok će belgijski tim pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i stigne do važnog trijumfa.

1/4 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Radnik, Super liga Srbije 21.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Posebnu zanimljivost ovom duelu daju prethodni okršaji dva tima. Crvena zvezda i Gent sastali su se u grupnoj fazi Lige Evrope u sezoni 2020/21, a oba puta slavili su crveno-beli. U Beogradu je bilo 2:1, dok je u Belgiji Zvezda trijumfovala sa 2:0.

Navijači crveno-belih nadaju se da bi njihovi ljubimci mogli da ponove uspeh iz prethodnih gostovanja i obraduju Delije novim evropskim rezultatom.

GDE GLEDATI GENT – CRVENA ZVEZDA?

Utakmica Gent – Crvena zvezda igra se u četvrtak, 26. novembra, sa početkom u 21 čas. Direktan televizijski prenos za gledaoce u Srbiji obezbeđen je na kanalima Arena Premium 1 i RTS 2, dok će navijači moći da prate i program Zvezda TV.

Tekstualni prenos meča možete da pratite na našem sajtu.