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Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nikola Drinčić izjavio je danas da njegov tim spremno dočekuje odloženu utakmicu 14. kola Super lige Srbije protiv Železničara.

"Iskoristili smo ova tri dana za odmor i za neke tehničke detalje. Danas ćemo još nešto proći tako da spremni dočekujemo utakmicu", rekao je Drinčić, prenosi klub.

Fudbaleri Radničkog iz Niša sutra dočekuju Železničar, u odloženoj utakmici 14. kola Super lige Srbije. Taj meč je trebalo da se igra 2. novembra, ali je odložen zbog kvara na elektro mreži.

"Kada je u pitanju naredni protivnik, njihovi rezultati sve pokazuju i o njima ne treba mnogo trošiti reči. Što se tiče igre, rezultata, organizacije, njihovog sastava, stručnog štaba i svega što ih ono okolo okružuje, to je trenutno prvi tim u Srbiji", rekao je Drinčić.

"Ja to tako gledam, imaju neverovatan roster i stručni štab već duži vremenski period. Oni dopunjavaju svoju selekciju sa ozbiljnim igračima. Po mom mišljenju, ne samo u ovom trenutku, već dugo unazad igraju najkvalitetniji fudbal u Srbiji", dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Nikola Drinčić Foto: Starsport

Trener Radničkog je naveo i da njegov tim neće biti kompletan za taj duel.

"Igor Ivanović neće konkurisati za sastav, još jedan igrač je pod znakom pitanja, a više informacija o njegovom zdravstvenom stanju imaćemo u toku dana", rekao je Drinčić.

Radnički je trenutno na 13, pretposlednjem mestu na tabeli sa 11 bodova, dok je Železničar treći sa 32 osvojena boda.