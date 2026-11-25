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Nekoliko dana pred meč sa Novakom Đokovićem, Artur Rinderkneš napravio je ogroman skandal. Naime, on je odbio da dostavio uzorak za doping kontrolu. To se desilo krajem juna, a već 3. jula je izašao na teren i igrao sa Đokovićem.

Prema dostupnim informacijama, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) istražuje slučaj, a Rinderkneš je o optužbama obavešten još u septembru.

Francuz je odlučno odbacio sve navode i poručio da je spreman da pred nezavisnim tribunalom iznese svoju stranu priče.

- Svestan sam izveštaja u vezi sa mojim navodnim odbijanjem da se podvrgnem doping testu. Već sam obavestio ITIA da poričem ove navode i zatražio da se stvar preispita i da sve reši nezavisni tribunal. Njima ću pružiti potpune informacije o situaciji – poručio je Rinderkneš.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Istakao je i da nikada nije koristio zabranjene supstance, naglašavajući da je ponosan na sve što je ostvario u karijeri.

Borba velika

Podsetimo, Rinderkneš je 3. jula igrao protiv Novaka Đokovića u trećem kolu Vimbldona. Srpski as je slavio posle velike borbe u četiri seta, rezultatom 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), a duel na Centralnom terenu trajao je tri sata.

Francuz je uspeo da osvoji treći set ubedljivim rezultatom 6:1 i ozbiljno namuči Đokovića, ali je Novak u četvrtom setu sačuvao prisebnost i slavio u taj-brejku. Tom pobedom stigao je do 105. trijumfa na Vimbldonu i izjednačio rekord Rodžera Federera.

Rinderkneš trenutno zauzima 57. mesto na ATP listi, dok mu je najbolji plasman bio 24. pozicija, koju je dostigao u maju ove godine.

U karijeri još nema ATP titulu, a igrao je dva finala – u Adelejdu 2022. i Šangaju 2025. godine.