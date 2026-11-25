DOPING SKANDAL GODINE PRED MEČ SA ĐOKOVIĆEM!? Izbacuju ga iz tenisa na ČETIRI GODINE! Ovo je kraj karijere
- Francuski teniser Artur Rinderkneš suočen je sa istragom ITIA zbog navodnog odbijanja doping kontrole u junu, a preti mu suspenzija do četiri godine.
- Rinderkneš odbacuje optužbe i tvrdi da nikada nije koristio zabranjene supstance, uz zahtev da slučaj razmotri nezavisni tribunal.
Nekoliko dana pred meč sa Novakom Đokovićem, Artur Rinderkneš napravio je ogroman skandal. Naime, on je odbio da dostavio uzorak za doping kontrolu. To se desilo krajem juna, a već 3. jula je izašao na teren i igrao sa Đokovićem.
Prema dostupnim informacijama, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) istražuje slučaj, a Rinderkneš je o optužbama obavešten još u septembru.
Francuz je odlučno odbacio sve navode i poručio da je spreman da pred nezavisnim tribunalom iznese svoju stranu priče.
- Svestan sam izveštaja u vezi sa mojim navodnim odbijanjem da se podvrgnem doping testu. Već sam obavestio ITIA da poričem ove navode i zatražio da se stvar preispita i da sve reši nezavisni tribunal. Njima ću pružiti potpune informacije o situaciji – poručio je Rinderkneš.
Istakao je i da nikada nije koristio zabranjene supstance, naglašavajući da je ponosan na sve što je ostvario u karijeri.
Borba velika
Podsetimo, Rinderkneš je 3. jula igrao protiv Novaka Đokovića u trećem kolu Vimbldona. Srpski as je slavio posle velike borbe u četiri seta, rezultatom 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), a duel na Centralnom terenu trajao je tri sata.
Francuz je uspeo da osvoji treći set ubedljivim rezultatom 6:1 i ozbiljno namuči Đokovića, ali je Novak u četvrtom setu sačuvao prisebnost i slavio u taj-brejku. Tom pobedom stigao je do 105. trijumfa na Vimbldonu i izjednačio rekord Rodžera Federera.
Rinderkneš trenutno zauzima 57. mesto na ATP listi, dok mu je najbolji plasman bio 24. pozicija, koju je dostigao u maju ove godine.
U karijeri još nema ATP titulu, a igrao je dva finala – u Adelejdu 2022. i Šangaju 2025. godine.