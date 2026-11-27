"Džamal Musijala zadobio povredu mišića. Medicinska služba FK Bajern dijagnostikovala je u petak Musijali povredu mišića desne butine. To znači da će Musijala biti van terena do daljnjeg. Ozdravi brzo, Džamale", stoji u objavi Bajerna, a mediji su preneli da će nemački vezista pauzirati najmanje šest nedelja.