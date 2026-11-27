Fudbaler Bajerna Džamal Musijala povredio je butni mišić desne noge i moraće na pauzu.
Fudbal
VELIKI UDARAC ZA BAJERN: Musijala mora na prinudnu pauzu
Slušaj vest
"Džamal Musijala zadobio povredu mišića. Medicinska služba FK Bajern dijagnostikovala je u petak Musijali povredu mišića desne butine. To znači da će Musijala biti van terena do daljnjeg. Ozdravi brzo, Džamale", stoji u objavi Bajerna, a mediji su preneli da će nemački vezista pauzirati najmanje šest nedelja.
Klub iz Minhena će tako u narednom periodu biti bez Musijale, Majkla Olisea, Harija Kejna, Alfonsa Dejvisa, Serža Gnabrija, Manuela Nojera i Ismaila Saibarija.
(Tanjug)
Reaguj
Komentariši