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Kako prenosi BBC Sport, čelnici tri premijerligaša ocenjuju da novčana kazna ili oduzimanje bodova ne bi bili dovoljna mera, te da bi jedina odgovarajuća sankcija bila promena vlasničke strukture.

Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti u periodu od 2009. do 2018. godine kršio finansijske propise, kao i da tokom istrage nije u dovoljnoj meri sarađivao. Prema nalazima iz postupka, klub je putem spornih komercijalnih ugovora prikrivao gubitke i veštački uvećavao prihode.

1/8 Vidi galeriju Mančester Siti - AEK Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vlasnik Mančester sitija je kompanija „Abu Dhabi United Group“, povezana sa šeikom Mansurom, potpredsednikom i zamenikom premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nezavisni fudbalski regulator (IFR), na osnovu Zakona o upravljanju fudbalom, raspolaže ovlašćenjem da proceni podobnost vlasnika i, ukoliko propisani uslovi nisu ispunjeni, pokrene postupak za prinudnu promenu vlasništva. Među mogućim kaznama za Siti nalaze se novčana sankcija, oduzimanje bodova, oduzimanje ranije osvojenih trofeja, pa čak i izbacivanje iz Premijer lige.