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Organizatori su potvrdili da će jedan od najboljih fudbalera svih vremena 20. decembra učestvovati na oproštajnoj utakmici legendarnog Teveza.

1/6 Vidi galeriju Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Tevez je profesionalnu karijeru završio 2022. godine, a poslednji klub za koji je nastupao bila je Boka Juniors, u kojoj je i napravio prve fudbalske korake. Tokom bogate karijere igrao je i za Korintijans, Vest Hem, Mančester junajted, Mančester siti, Juventus i Šangaj Šenhuu.

Argentinac, koji danas ima 42 godine, još ranije je otkrio kakav spektakl priželjkuje za svoj poslednji izlazak na teren. Njegova želja bila je da Mesi i Kristijano Ronaldo, saigrač iz perioda provedenog u Mančester junajtedu, budu na suprotnim stranama.

Mesijevo učešće potvrđeno je na zvaničnom Instagram profilu događaja "Adios Apache", gde je objavljena fotografija kapitena Argentine uz poruku koja podseća na zajedničke trenutke dvojice fudbalera.

"Mesi i Teves su delili dres Argentine i igrali zajedno u brojnim prilikama, kao što su Svetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi i Kopa Amerika 2011. Ponovo će se naći na istom terenu jedne istorijske večeri. Velika je čast ugostiti najboljeg igrača sveta na ’poslednjem plesu’ El Apača. Leo Mesi, ’La Bombonjera’ te čeka."

Spektakl će biti održan na čuvenoj "La Bombonjeri", stadionu Boke Juniors, a spisak potvrđenih učesnika već privlači veliku pažnju. Među njima su Rio Ferdinand, Serhio Aguero, Leandro Paredes, Đanluiđi Bufon i Martin Palermo.

Posebnu pažnju privlači i mogućnost da se na jednom mestu ponovo okupe najveće fudbalske zvezde poslednjih decenija. Mesi i Ronaldo poslednji put su se u zvaničnom susretu sastali 2020. godine, kada je Argentinac nosio dres Barselone, a Portugalac igrao za Juventus.

Dve godine kasnije, 2023, ponovo su odmerili snage u prijateljskom susretu. Mesijev Pari Sen Žermen tada je igrao protiv selekcije "Rijad sezon XI", za koju je nastupao Ronaldo nakon odlaska u Saudijsku Arabiju.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia