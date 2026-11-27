Slušaj vest

"Nemamo šta da izgubimo. To sam rekao igračima i proletos, kada smo ih pobedili u Beogradu. Ako dobijemo, mi smo heroji. Nema razloga da se bojimo. Vezali smo dve pobede u ligi bez primljenog gola, a postigli četiri u poslednja dva meča. Otkako sam došao, dajemo gol i po po utakmici, a mogli smo biti još efikasniji", rekao je Lalatović.

Utakmica na Gradskom stadionu u Novom Pazaru zakazana je za nedelju od 15.30, a najavljen je i dolazak oko 400 navijača Crvene zvezde.

Crveno-beli su lideri prvenstva sa 46 bodova, dok je osmoplasirani Novi Pazar osvojio 22 boda.

"Čestitam Crvenoj zvezdi na prikazanom protiv Genta. Dominirali su 90 minuta i zaslužili da pobede. Vremenom igraju sve bolje, ali to je normalno naspram budžeta, kvalitetnih igrača i trenera. Albert Rijera pokazuje da je dobar trener, iako u Evropi rezultati možda nisu najbolji", naveo je Lalatović.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

"Kod nas dominiraju godinama. Igraju u 3-2-2-3 ili 3-4-3, imaju fenomenalne šablone i rotacije. Znaju uvek šta hoće i teško im je parirati. Ipak, apsolutno verujem u svoj tim. I Crvena zvezda može da se pobedi. Voleo bih da bude pun stadion, da šibica ne može da padne", dodao je on.

Lalatović je ocenio da je teško igrati u Novom Pazaru.

"Treba da pružimo 200 odsto. Crvena zvezda se pobeđuje disciplinom i sa viša faulova na njihovoj polovini. Pobeđuje se agresivnošću i verom u sebe. Tamo sam ponikao, bio kapiten i trener. Znam kako je biti tamo, ali i kako mogu da se pobede. Nije to baš tako lako. Puni su samopuzdanja, ali i mi smo. Oba tima su u top formi", zaključio je trener Novopazaraca.

Štoper Novog Pazara Jovan Marinković rekao je da naredni rival njegove ekipe ima rezultate u našoj ligi, a u poslednje vreme i u Evropi.

"Nama dve vezane pobede u prvenstvu daju za pravo da se nadamo da možemo da ih ugrozimo, a što i da ne pobedimo. Imaju te specifične rotacije, ali spremni smo da odgovorimo. Atmosfera kod nas je fenomenalna", kazao je Marinković.

(Beta)