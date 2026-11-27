Fudbaler Lidsa Dominik Kalvert-Luin produžio je ugovor sa klubom do 2029. godine.
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LIDS NE PUŠTA SVOJU ZVEZDU: Kalvert-Luin potpisao novi ugovor, poznato do kada ostaje
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Ovaj 29-godišnji engleski napadač u dosadašnjem delu sezone postigao je pet golova, uz jednu asistenciju na 11 utakmica Premijer lige.
U Lids je došao na leto 2025. godine, nakon što je napustio Everton posle devet godina igranja za tim iz Liverpula.
U svojoj prvoj sezoni za Lids Kalvert-Luin je postigao 15 golova u svim takmičenjima.
Bio je deo reprezentacije Engleske u novembarskim utakmicama Lige nacija protiv Hrvatske i Španije.
Lids zauzima sedmo mesto na tabeli Premijer lige sa 17 bodova, a od drugoplasiranog Brajtona udaljen je pet bodova.
Naredni meč u Premijer ligi Lids igra u subotu na svom terenu protiv Koventrija.
(Beta)
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