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Uoči ove utakmice reprezentaciju Bosne potresa novi skandal.

1/8 Vidi galeriju Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovoga puta u centru pažnje našao se Džanan Musa, koji, uprkos tome što je doputovao u Sarajevo i bio spreman da nastupi za nacionalni tim, neće moći da pomogne saigračima u duelu sa Litvanijom.

Razlog je problem sa osiguranjem košarkaša Dubaija, nakon što je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zatražila uplatu 36.000 konvertibilnih maraka, što Košarkaški savez BiH trenutno nije u mogućnosti da obezbedi.

Čitava situacija izazvala je veliko nezadovoljstvo kod Muse, koji se oglasio na društvenim mrežama i nije krio šok zbog načina na koji je saznao da neće moći da igra.

"Jedna velika sramota. Bez ikakve najave prema meni i ljudima u mom timu, danas nas je zadesila ova informacija. Blago je reći da sam u šoku jer je ovo i moja prva informacija. Kao i u prošlosti što se tiče povreda, gde su slati medicinski dokazi, javnost nije bila upućena u iste, a ja nisam imao snage da se svaki put iznova ‘pravdam’.Uz sve ovo nadam se da će država koju volim i za koju igram naći rešenje iz ove nemile situacije i spasiti nas velike bruke! Ja sam spreman i željan igre! Za BiH", poručio je Musa na Instagramu.

Foto: Printskrin Instagram

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić prethodno je objasnio da je zahtev FIBA stigao pre dva dana, kao i da je visina osiguranja određena na osnovu zdravstvene istorije igrača i njegovog ugovora u Dubaiju.

"Pre dva dana stigao je zahtev FIBA-e, koji nas je prilično zatekao. Reč je o 36.000 KM za osiguranje Džanana Muse. U obrazloženju se navodi da je takav iznos određen zbog specifične zdravstvene prošlosti igrača i visine njegovog ugovora u Dubaiju", rekao je Alihodžić.

On je istakao da Savez trenutno nema finansijskih mogućnosti da pokrije traženi iznos, s obzirom na velike troškove za pripreme ženske i muške seniorske reprezentacije tokom ovog meseca.

"Mi to zaista ne možemo da platimo jer smo ovog meseca imali ogromne troškove za pripreme ženske i muške seniorske reprezentacije. Želja Džanana Muse da nastupi za nacionalni tim nije upitna, to potvrđuje i njegov dolazak u Sarajevo, ali ovo je zaista nepremostiva prepreka za nas u aktuelnim okolnostima", poručio je generalni sekretar KSBiH.

Tako će reprezentacija BiH u predstojećem susretu biti bez jednog od svojih najvažnijih igrača, iako je Musa bio spreman da se stavi na raspolaganje nacionalnom timu.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Litvanije igra se u nedelju od 18 časova u sarajevskoj dvorani "Zetra".