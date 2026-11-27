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Dvojica vozača razgovarala su danas po dolasku u Katar o posledicama sudara tokom trke u Las Vegasu prošlog vikenda. Direktor ekipe Frederik Vaser rekao je da taj incident potpuno neprihvatljiv.

Hamilton i Lekler rekli su da će zaključci razgovora ostati unutar tima, ali su naveli da je neophodno pronaći rešenje.

"Volim da verujem da nas ovakve teške situacije čine jačima. ;Kada bi sve stalno bilo sjajno, mislim da ne bismo ništa naučili ako bismo neprestano pobeđivali. Čovek najviše nauči upravo u najtežim trenucima. ;Ovo su definitivno veoma, veoma teška vremena za Freda (Vasera, šefa tima), Šarla i mene", rekao je Hamilton, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: Juergen Tap / Zuma Press / Profimedia

Lekler je istakao da postoji "napetost koju moraju da otklone".

Incident u Las Vegasu bio je drugi sukob između Hamiltona i Leklera u poslednje tri trke. Na Velikoj nagradi Meksika prošlog meseca, njihov duel u prvom krugu omogućio je Maksu Verstapenu iz Red Bula da pobedi, iako je Ferari trebalo da zauzme prva dva mesta.

Posle te trke Hamilton je rekao da Ferari mora da organizuje ozbiljne razgovore iza zatvorenih vrata i da ekipa ima "velike, velike probleme".

Takav razgovor održan je na prvoj sledećoj trci u Brazilu, uz posredovanje Vasera, ali su u Las Vegasu usledila još dva sporna trenutka.

Hamilton je najpre kažnjen sa 10 sekundi zbog sticanja prednosti izlaskom van staze tokom borbe sa Landom Norisom iz Meklarena, u incidentu u čijoj je neposrednoj blizini bio i Lekler.

Potom je Lekler kažnjen sa 10 sekundi zbog incidenta u kojem je Hamiltona izbacio iz putanje i izazvao njegovo okretanje na stazi.

"Luis i ja imamo veoma dobar odnos van bolida. ;Ne bih rekao da je atmosfera dobra jer smo razočarani situacijom u kojoj se nalazimo. ;Ipak, svi smo odrasli i odgovorni ljudi i moramo da pronađemo rešenje. Postoji i velika želja da do toga dođemo", rekao je Lekler.

Foto: SportPix / Sipa USA / Profimedia

Vozač iz Monaka veruje da se incidenti ponavljaju zato što su oni "dvojica veoma snažnih vozača koji žele da završe jedan ispred drugog".

"Verujem da u vrhunskim timovima uvek postoji određeni nivo napetosti kada imate dvojicu vozača. ;Ako pogledate ovu sezonu, više od 10 puta smo započeli trku jedan pored drugog. Stalno smo u neposrednoj blizini. Zato je određeni nivo napetosti uvek prisutan, ali ne mora nužno da preraste u nešto ozbiljnije. Upravo zbog toga moramo da pronađemo rešenje i rešimo ovaj problem", rekao je on.

Hamilton je rekao da ne sumnja da će sledeće godine njih dvojica zajedno vredno raditi i da će biti u boljoj situaciji.

"Mislim da ćemo brzo uspostaviti bolje procedure kako bismo zaista postali pravi tim", naveo je najuspešniji vozač u istoriji Formule 1.

Pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara vozi se u nedelju od 17 časova.

(Beta)