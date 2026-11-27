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1/4 Vidi galeriju Kadetska reprezentacija Srbije Foto: Fss

Gol odluke za „orliće“ postigao je Nebojša Grujić u 72. minutu, čime je Srbija overila prvo mesto u grupi i grupnu fazu takmičenja završila bez poraza, sa gol-razlikom 4:0.

Selektor Matić izneo je svoje impresije posle meča.

"Imali smo sigurno najtežu grupu. Pobedili smo šampiona Azije, sada i prvaka Južne Amerike, selekciju koja je kao i mi imala dve pobede, reprezentaciju koja je u finalu Južne Amerike pobedila Argentinu 4:0, pre toga u polufinalu Brazil sa 3:0! Zato svaka čast igračima, stafu, navijačima koji ovde uz nas. Hvala i pozdravljam i ljude u Srbiji koji nas prate. Bilo je trenutaka kada smo patili tokom meča, ali ovo su momci koji imaju karakter, jedno neverovatno zajedništvo, timski duh. Ostvarili smo lep uspeh u grupi, ali sada prvo da se dobro odmorimo, a onda pripremimo za duel u nokaut fazi", rekao je Matić.

Kombinovao je selektor za utakmicu sa Kolumbijom, pružio poverenje i igračima sa manjom minutažom. Svi su opravdali poverenje, pokazali kvalitet i karakter.

"Od prvog dana ističem, ne postoji prva, druga ekipa, postoji samo jak timski duh, požrtvovanje u svakom trenutku.Takmičenje je jako zahtevno, igra se na tri dana, dosta je iscrpljujuće, svaki igrač nam je bitan. Sada smo se uverili koliko te reči dobijaju na težini. Niko ovde nije slučajno, svako zaslužuje ovo takmičenje. Rekao sam momcima još tokom priprema na Ubu, svi ste važni, svaki pojedinac i svako će imati minutažu. Svi su dakle bitni, a iz tog zajedništva i timskog duha uvek iskoči pojedinac. Danas je Grujić postigao gol, ali defanziva je bila dobra, možda malo da se još nametnemo sa loptom, ali nije lako protiv ovakvih reprezentacija koje su fizički izrazito moćne. Veoma sam ponosan na igrače, stručni štab, dobro smo spremili utakmicu. Igrače, ne sumnjam ni malo, očekuje jedna lepa, vrhunska karijera."

Srbiju gledaju ozbiljna fudbalska imena, danas je u VIP loži kompleksa bio i Dejvid Bekam. Da vidi pobedu Srbije.

"Lepo je sve to, istina nisam ga video, jer sam bio fokusiran na teren. Sada pričati o Bori ili Bekamu, šta reći, osim lepo je videti kada te tako velika imena prate. Mislim da Srbiju prezentujemo na pravi način, ali ja nisam čovek euforije. Sutra će ovo sve biti arhivirano, a misli okrenute ka novom meču". zaključio je Igor Matić.

Srbija će meč 1/16 finala igrati u ponedeljak ili utorak, a rival još uvek nije poznat.