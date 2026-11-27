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Prema informacijama sa ostrva u narednom periodu trebalo bi da dođe do sastanka predstavnika dva kluba, na kojem će biti razmotrena budućnost 20-godišnjeg srpskog reprezentativca.

1/6 Vidi galeriju Kosta Nedeljković Foto: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Aston Vili nisu zadovoljni minutažom koju Nedeljković dobija u Glazgovu, zbog čega razmatraju mogućnost prevremenog okončanja pozajmice. Desni bek nije uspeo da se nametne treneru Dereku Mekinsu, budući da prednost na njegovoj poziciji ima Dudžon Sterling.

Nedeljković je samo jednom bio starter u škotskom prvenstvu, na utakmici u kojoj je postigao autogol, dok je od tada zabeležio još svega jedan nastup.

Međutim Aston Vila nema klauzulu koja joj omogućava jednostrani prekid pozajmice, dok Rendžers u ugovoru ima opciju otkupa Nedeljkovićevog ugovora.

Zbog toga bi škotski klub, prema pisanju medija iz Glazgova, mogao da zahteva finansijsku nadoknadu za prevremeni raskid saradnje. Rendžers bi, u tom slučaju, morao da pronađe adekvatnu zamenu za srpskog fudbalera tokom januarskog prelaznog roka.

Ukoliko Aston Vila ne bude spremna da plati obeštećenje za njegovo ranije vraćanje, Nedeljković bi mogao da ostane u Škotskoj do kraja sezone, uprkos nezadovoljavajućoj minutaži.