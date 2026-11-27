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Nakon što je sa pratiocima podelila fotografiju sina Maksima, sada je napravila još jedan potez koji je privukao veliku pažnju.

Olga je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz perioda trudnoće, na kojima je u prvom planu njen trudnički stomak. Reč je o posebnim trenucima koje do sada nije delila sa javnošću, već ih je čuvala u tajnosti zajedno sa svojim izabranikom, slovenačkim golmanom Janom Oblakom.

1/6 Vidi galeriju Olga Danilović pokazala trudnički stomak Foto: PrintscreenInstagram

Teniserka je tako omogućila pratiocima da zavire u jedan od najlepših i najintimnijih perioda svog života, koji je prethodio dolasku malog Maksima. Fotografije su posebno privukle pažnju upravo zbog činjenice da ih je Olga objavila tek sada, nakon što je već podelila srećnu vest o rođenju sina.

1/7 Vidi galeriju Jan Oblak i Olga Danilović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Instagram/danilovicolga

Podsetimo, Olga je nedavno obelodanila da je postala majka, a fotografija na kojoj je pokazala svog naslednika izazvala je brojne reakcije i čestitke.