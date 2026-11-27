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Orlove već u nedelju očekuje izuzetno važan duel protiv Italije, koji bi mogao značajno da utiče na njihov put ka Mundobasketu.

Izabranici Dušana Alimpijevića ugostiće Italijane u dvorani „Aleksandar Nikolić“ od 19 časova, a u odnosu na prethodnu utakmicu selektor će imati mnogo jači sastav na raspolaganju.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Srbija je protiv Litvanije nastupila u oslabljenom sastavu, sa samo jednim evroligaškim igračem, Nikolom Đurišićem. Međutim, za predstojeći okršaj priključiće se čak deset novih košarkaša: Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac iz Crvene zvezde, Vanja Marinković, Arijan Lakić i Nikola Tanasković iz Partizana, Marko Gudurić iz Olimpije Milano, Nemanja Dangubić i Filip Petrušev iz Dubaija, Vasilije Micić iz Hapoela iz Tel Aviva i Vladimir Lučić iz Bajerna.

Dolazak ovih igrača značajno će promeniti izgled reprezentacije, a Alimpijević će konačno imati mnogo širi izbor i znatno iskusniji tim.

Ulog je veliki, pošto Srbija i Italija posle devet odigranih utakmica imaju identičan učinak od šest pobeda i tri poraza i dele drugo i treće mesto na tabeli. Prva je Turska sa skorom 8-1, dok je Litvanija četvrta sa pet pobeda i četiri poraza.

Na Svetsko prvenstvo plasiraće se tri najbolje selekcije iz grupe, a do kraja kvalifikacija ostala su još tri kola. Zbog toga bi pobeda nad direktnim konkurentom Italijom predstavljala ogroman korak za Orlove u borbi za Mundobasket.

Posle Italijana, Srbiju očekuju još dueli sa Islandom i Litvanijom. Jasno je da nema mnogo prostora za nove kikseve, a nedeljni meč mogao bi da bude jedan od ključnih u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.

Utakmica Srbije i Italije igra se u nedelju od 19 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić“.