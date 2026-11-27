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Niko Paz će biti fudbaler koji će biti najinteresantniji na tržištu na leto 2027. godine.

Fudbaler Koma igra perfektno ove sezone, pokazuje da ima zrelost za najjače klubove na svetu, ali je miran i ne razmišlja previše o budućnosti i nekom novom klubu koji je, čini se, neminovan možda baš od pomenutog leta.

Real Madrid je, naravno, prvi u redu, imaju pravo da otkupe ovog fudbalera za 80 miliona evra u julu 2027. godine, trgovina ovim fudbalerom traje već godinama unazad i moguće je da će se uključiti i drugi klubovi.

Nije tajna da bi Real mogao da aktivira klauzulu, ali ne pita se samo on, već i agencija koja zastupa samog fudbalera.

Oni nisu oduševljeni Real Madridom, pa nije favorit u ovom trenutku. Kako javlja "Atletik", Mančester junajted bi mogao da bude prvi izbor u slučaju odlaska Bruna Fernandeša.

Upravo bi Niko Paz bio neko oko koga bi se gradila ekipa u budućnosti koju sada predvodi Maurisio Poketino, ali i dalje je sve samo na spekulacijama i treba sačekati leto kada će dosta toga biti jasnije.

Argentinac je na 16 mečeva ove sezone zabeležio 6 golova i 8 asistencija za Komo.

Kurir sport / Sportske.net