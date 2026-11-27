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Mančester siti je bez pobede u prethodna četiri kola, a sjajni golgeter ne krije nezadovoljstvo rezultatima ekipe.

1/14 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Profimedia

Siti je u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima ostvario samo dve pobede, od kojih je jedna stigla posle boljeg izvođenja penala u Liga kupu.

Posebno zabrinjava činjenica da je Haland postigao samo jedan gol na poslednjih pet mečeva za klub.

"Nemam pojma šta nam nedostaje. U poslednjih nekoliko utakmica osećalo se da nešto ne funkcioniše kako treba", poručio je Haland nakon remija 2:2 protiv Napolija u Ligi šampiona.

Norvežanin je priznao da loši rezultati utiču na ekipu i da igrači počinju da preispituju mnoge stvari kada pobede izostanu.

"Kada pobeđujete, sve je jednostavno i znate šta treba da radite. Kada ne pobeđujete, počinjete sve da preispitujete. Imamo mnogo kvaliteta i moramo da izvučemo maksimum iz svakog igrača", rekao je napadač Sitija

Iako je u dosadašnjem delu sezone za klub i reprezentaciju postigao čak 20 golova na 22 utakmice, njegov učinak u dresu Sitija u poslednje vreme nije na očekivanom nivou.

U Premijer ligi ima devet pogodaka na 11 mečeva, ali je svih devet postigao u prvih osam kola, dok je na poslednja tri prvenstvena susreta ostao bez gola.

Dodatnu zabrinutost izaziva neizvesnost oko budućnosti kluba zbog procesa koji se vodi povodom finansijskih prekršaja u Premijer ligi

Kako pišu engleski mediji, sve više se spekuliše da bi Haland mogao da razmotri odlazak sa Etihada narednog leta.

Norvežanin, koji je ranije ovog meseca pomogao reprezentaciji da ostvari zapažen rezultat u Ligi nacija, ističe da mu je najvažnije da ponovo počne da pobeđuje sa Sitijem.

"Sa kapitenskom trakom ili bez nje osećam ogromnu odgovornost. Želim da pružam dobre partije i pobeđujem sa Mančester sitijem. Trenutno to ne uspevamo i zato boli. Moramo da ostanemo pozitivni i pokušamo da budemo bolji", zaključio je Haland.

Iako njegove ukupne brojke i dalje izgledaju impresivno, pad forme Sitija i slabija golgeterska serija najboljeg napadača otvorili su brojna pitanja.

Ostaje da se vidi da li je Halandova kriza posledica loših igara čitavog tima ili je upravo njegov pad jedan od razloga zbog kojih šampion Engleske ne uspeva da pronađe pravi ritam.