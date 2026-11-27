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Ugovor portugalskog veziste isticao je sledećeg leta, a Junajted je iskoristio klauzulu koja mu omogućava da ga produži na još godinu dana.

Ovo znači da drugi klubovi ne mogu da pregovaraju direktno sa Fernandešom kada prelazni rok počne 1. januara.

Kako je naveo BBC, Junajted i Fernandeš su ranije započeli pregovore o novom ugovoru, ali su oni pauzirani sve dok 20-ostruki prvak Engleske ne popravi svoju poziciju na tabeli Premijer lige.

Fernandeš (32) je u Mančester junajted došao u januaru 2020. godine, i od tad je odigrao ukupno 343 utakmice, postigao 115 golova i upisao 111 asistencija za engleski klub.

Nakon 11 odigranih kola u Premijer ligi, Mančester junajted zauzima pretposlednje, 19. mesto na tabeli sa osam bodova.

(Beta)