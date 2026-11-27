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Posle trijumfa nad Hondurasom i Japanom, kadetska reprezentacija Srbije je upisala i treću pobedu u grupi L na Svetskom prvenstvu.

1/4 Vidi galeriju Kadetska reprezentacija Srbije Foto: Fss

Izabranici Igora Matića danas su pobedili Kolumbiju minimalnim rezultatom 1:0 i tako grupnu fazu okončali na prvom mestu.

Gol odluke za „orliće“ postigao je Nebojša Grujić u 72. minutu, čime je Srbija overila prvo mesto u grupi i grupnu fazu takmičenja završila bez poraza, sa gol-razlikom 4:0.

Orlići su sada saznali i rivala u šesnaestini finala Mundijalita.

To će biti selekcija Kine, kao drugu od osam najboljih trećeplasiranih selekcija na prvenstvu

Kina je u grupnoj fazi remizirala sa Marokom (2:2), izgubila od Španije (0:5) i savladala Fidži (8:0).