Fudbaleri IMT-a pobedili su kao domaćini u Loznici Mačvu 2:1, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.
Fudbal
NEVEROVATAN PREOKRET U LOZNICI: IMT srušio Mačvu u nadoknadi, dva gola za dva minuta
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Mačva je povela u 17. minutu golom Milana Vidakova, a domaći su pobedili golovima u samoj završnici.
U prvom minutu nadoknade vremena izjednačio je Žozue Tijendrebeogo, koji je minut kasnije asistirao kod pobedonosnog pogotka koji je postigao Musa Sisako.
Posle osme pobede u ligi IMT je četvrti na tabeli sa 29 bodova.
Mačva je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno 10. u ligi i zauzima 11. mesto sa 13 bodova.
U sledećem kolu IMT će u Nišu igrati protiv Radničkog, a Mačva će dočekati Radnik.
(Beta)
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