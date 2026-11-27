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Mačva je povela u 17. minutu golom Milana Vidakova, a domaći su pobedili golovima u samoj završnici.

U prvom minutu nadoknade vremena izjednačio je Žozue Tijendrebeogo, koji je minut kasnije asistirao kod pobedonosnog pogotka koji je postigao Musa Sisako.

Posle osme pobede u ligi IMT je četvrti na tabeli sa 29 bodova.

Mačva je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno 10. u ligi i zauzima 11. mesto sa 13 bodova.

U sledećem kolu IMT će u Nišu igrati protiv Radničkog, a Mačva će dočekati Radnik.

(Beta)