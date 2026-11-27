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Međutim ovaj meč je ostao u senci napada domaćih huligana na gostujuće navijače pre početka susreta.

Ogromni incidenti su se dogodili, a na utakmici je prisustvovao i čuveni fudbaler Valeri Božinov, Bugarin koji je tokom bogate karijere nastupao i za Partizan.

On je bio na meču, a tražio je reakciju bugarskih institucija i UEFA.

"Svi znate šta se danas dogodilo. Ovo nije bila utakmica, ovo je bio pokolj. Pokolj naših navijača, bugarskih državljana, navijača Levskog. Ovo je nedopustivo. Usuđujem se da kažem da je ovo bilo orkestrirano u dosluhu sa upravom stadiona. U 21. veku, u Evropi, u Francuskoj, ovo je neprihvatljivo! Govorimo o ljudskim životima ovde ima majki, dece, starijih ljudi", rekao je Valeri Božinov.