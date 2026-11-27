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Zeljković je na društvenoj mreži Fejsbuk naglasio da se javnosti obraća i kao predsednik FS BiH i u lično ime, jer, kako je naveo, oseća obavezu da to uradi.

"Svaki pojedinac odgovoran je za svoje postupke. Porodične veze, lični odnosi, kao ni funkcija koju obavljam, ne mogu i ne smeju biti osnov za bilo kakav oblik privilegije ili izuzeća od odgovornosti", naveo je Zeljković, koji je i sestrić lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Spasoje Zeljković, čija je supruga rođena sestra Milorada Dodika, juče je posle utakmice Lige konferencija na gradskom stadionu u Banjaluci prišao belgijskom sudiji Natanu Verbomenu i pretio mu, a potom ga rukom udario po leđima.

Atalanta je posle preokreta i golovima u završnici utakmice pobedila Borac 3:2, a Zeljković je posle utakmice ušao i u verbalni sukob sa trenerom Atalante Mauricijom Sarijem.

Vico Zeljković je u svojoj objavio naveo da on ne može biti odgovoran za organizaciju i propuste na utakmicama evropskih takmičenja bilo kojeg kluba iz BiH, kao ni za postupke pojedinaca, pa makar to bili i njegovi najbliži.

"Postupci drugih ljudi, ma koliko mi bili bliski, nisu odraz mojih ličnih i profesionalnih načela. Čovek ne može uvek uticati na ponašanje svojih najbližih, ali može i mora jasno odrediti svoj stav prema njihovim postupcima", napisao je on.

On je naglasio da za njega "integritet fudbala, poštovanje pravila i jednakost svih pred njima nemaju alternativu".

(Beta)