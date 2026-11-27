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Nemačka je u dramatičnom meču u Rigi savladala Letoniju rezultatom 78:76 i zabeležila i osmu pobedu iz devet susreta

Nemcima je bio potreban trijumf za kartu za Mundobasket, a to je uticalo i na reprezentaciju Poljske, kojoj je takođe odgovralo da Letonci izgube, pa će iz Grupe F i oni otići na SP, bez obzira na ishod duela sa Hrvaskom koji se igra od 20.45..

Najzaslužniji za pobedu gostiju bio je Andreas Obst sa 25 poena i po četiri skoka i asistencije. Bek Bajerna je iz igre šutirao 8/14, pogodio tri trojke iz osam pokušaja i dodao četiri asistencije.

Odličnu partiju pružio je i Kaj Branke sa 14 poena i sedam skokova, dok je Oskar da Silva upisao 12 poena, šest skokova i pet asistencija

U ovoj grupi još se sastaju Poljska - Hrvatska i Holandija - Izrael





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