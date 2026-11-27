Košarkaši Francuske plasirali su se na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027 godine.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET
FRANCUSKA NA MUNDOBASKETU: Trikolori overili plasman na Svetsko prvenstvo!
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Francuska je u gostima savladala Estoniju rezultatom 81:73 i matematički overila plasman na Mundobasket.
Francuzima je ovo bio osmi trijumf u devet utakmica u aktuelnim kvalifikacijama, tokom kojih su bili bez prave konkurencije.
Najefikasniji igrač u pobedničkom timu bio je Silvan Fransisko sa 19 poena.
U preostalim utakmicama ove grupe sastaju se Slovenija - Finska i Švedska - Mađarska.
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