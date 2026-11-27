Rukometaši Dubočice 54 izgubili su u Karisu 23:40 (10:20) od finske ekipe BK-46, u prvoj utakmici trećeg kola EHF Evropskog kupa.
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U ekipi iz Leskovca najefikasniji je bio Aleksandar Pavlović sa devet golova, a Lazar Barbatesković postigao je pet golova.
Po dva gola dodali su Đorđe Čolović i Nemanja Dimitrijević.
U ekipi BK-46 najefikasniji je bio Aron Kronberg sa 10 golova, dok su po sedam postigli Jonatan Rus i Sebastijan Sakinen.
Prema dogovoru dva kluba i revanš utakmica igraće se u finskom Karisu, u nedelju od 13 časova.
(Beta)
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