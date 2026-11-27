Slušaj vest

Selektor Dušan Alimpijević potvrdio je da će košarkaš Bajerna predvoditi Orlove u nedeljnom okršaju sa Italijom, koji bi mogao da ima veliki značaj u borbi za plasman na Mundobasket.

Alimpijević nije krio koliko mu znači povratak iskusnog krilnog igrača, ističući njegov kvalitet, iskustvo i važnost u svlačionici.

„To je jako važno. On je naš kapiten za ovu sledeću utakmicu. Znači nam mnogo, pre svega svojim iskustvom i kvalitetom – na kraju krajeva, igra dobru sezonu sa više minuta nego možda čak i prošle godine, i ima vrlo značajnu ulogu u svakom timu u kom igra“, poručio je selektor.

Posebno je naglasio da oko Lučićevog dolaska u reprezentaciju nije bilo nikakve dileme.

„Moram da napomenem da je komunikacija sa njim oko ovih prozora, kao i sa svim našim velikim igračima, bila vrlo kratka i jednostavna. Uopšte se nije postavljalo pitanje da li će doći onog trenutka kada smo ga pozvali“, dodao je Alimpijević.

Dušan Alimpijević Foto: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Pored Lučića, Srbiji se priključilo još devet košarkaša, pa će selektor za duel sa Italijom imati znatno širi izbor nego protiv Litvanije. Konačan spisak od 12 igrača biće poznat nakon treninga, a Alimpijević je objasnio da će odluku doneti na osnovu trenutne forme i fizičkog stanja reprezentativaca.

„Svih ovih deset igrača koji su došli, kao i momci koji su igrali u prethodnim utakmicama u prozorima, konkurišu za sastav od 12“, istakao je selektor.

Poraz od Litvanije je, kako kaže, prošlost i nema vremena za osvrtanje, pošto Orlove očekuje izuzetno važan duel sa Italijanima.

„Moramo da idemo na prvu sledeću utakmicu, a to je kod kuće protiv Italije“, jasno je poručio Alimpijević.

Srbija i Italija sastaju se u nedelju od 19 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić“, a povratak iskusnih reprezentativaca i Lučićevo preuzimanje kapitenske trake daju dodatnu nadu navijačima pred važan ispit.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport