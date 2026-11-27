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Vest o njegovoj smrti preneli su afrički i švajcarski mediji, dok okolnosti tragedije za sada nisu zvanično razjašnjene.

Nji je preminuo nakon što mu je pozlilo tokom druženja. Izašao je na svež vazduh, gde ga je pronašao prijatelj, a potom je hitno prevezen u bolnicu. Lekari, međutim, nisu uspeli da mu spasu život.

On je 2024. godine završio profesionalnu karijeru zbog problema sa srcem. Ipak, za sada nema zvanične potvrde da su zdravstveni problemi povezani sa njegovom smrću.

Nji je u Slaven Belupo stigao u februaru 2021. godine na pozajmicu iz švajcarskog Grashopersa, ali se u Hrvatskoj nije dugo zadržao. Za klub iz Koprivnice odigrao je samo jednu prvenstvenu utakmicu, protiv Osijeka u aprilu 2021. godine.

Nakon toga nastupao je za švajcarski Aru i Vaduc iz Lihtenštajna. Za reprezentaciju Liberije odigrao je 20 utakmica, a debitovao je 2018. godine