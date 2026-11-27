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Rivalstvo Rasela i Verstapena ponovo se rasplamsalo prošlog vikenda u trci za Veliku nagradu Las Vegasa, posle manjeg kontakta koji su imali tokom treninga, nakon čega je vozač Mercedesa javno kritikovao ponašanje rivala iz Red Bula.

Verstapen je pobedio u uzbudljivoj trci u Las Vegasu, tokom koje se dugo borio sa Raselom za prvo mesto, pre nego što je vozač Mercedesa izleteo sa staze i završio na devetoj poziciji. Posle trke, četvorostruki svetski šampion rekao je da je Britanac "daleko ispod njegovog nivoa" i da je bilo fantastično videti ga kako pravi grešku.

U izjavi za Skaj, ;Rasel je rekao da su mu Verstapenove verbalne prozivke bile zabavne, a zatim je uporedio Holanđanina sa svojim bivšim timskim kolegom sedmostrukim svetskim šampionom Luisom Hamiltonom.

"On (Verstapen) je nemilosrdan takmičar i izuzetno ga poštujem zbog toga. Ali tu je i Luis Hamilton, sa kojim sam tri godine delio timsku garažu i koga gledam praktično čitavog života. (Direktor Mercedesa) ;Toto (Volf) proveo je 12 godina sa Hamiltonom, koji je jednako nemilosrdan takmičar i prava zver za volanom, ali istovremeno poseduje neverovatne vrednosti, otmenost i dostojanstvo", naveo je Rasel.

Maks Verstapen Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

"Luis je neko na koga se zaista ugledam i predstavlja izuzetan uzor mladim vozačima koji tek dolaze. ;Ipak, ne postoji ispravno ili pogrešno mišljenje, već samo različiti stavovi. Svako ima svoje mišljenje, nekome se više dopada vozač A, a nekome vozač B. Kako sam odrastao, sve manje dopuštam da takve stvari utiču na mene", dodao je on.

Volf je ranije pokušavao da dovede Verstapena iz Red Bula, a Rasel je u junu prošle godine rekao da je potpisivanje njegovog novog ugovora sa Mercedesom bilo odloženo zbog pokušaja ekipe da angažuje holandskog vozača.

Volf je fotografisan na odmoru sa Verstapenom, a poslednjih godina retko je kritikovao Holanđanina. U Las Vegasu je razmenu verbalnih udaraca između dvojice vozača opisao kao "dobar element zabave" u Formuli 1.

"Znam kakav je njegov stav kada se kamere ugase, tako da to verovatno neću ponavljati. ;Toto i ja smo se vraćali avionom nakon trke u Vegasu i prilično smo se smejali komentarima koji su usledili posle trke. ;Jednostavno znamo kako se određeni ljudi ponašaju", rekao je Rasel.

Verstapen i Rasel sukobili su se nekoliko puta otkako je Britanac 2022. godine prešao u Mercedes, što je dovelo do češćih međusobnih borbi za najviše pozicije.

Prvi put su se sudarili u sprint trci na Velikoj nagradi Azerbejdžana 2023. godine, u prvom krugu, dok je njihovo rivalstvo dostiglo vrhunac krajem 2024. godine. Tada je Verstapen kažnjen pomeranjem za jedno mesto na startu zbog ometanja Rasela tokom kvalifikacija za Veliku nagradu Katara.

Džordž Rasel Foto: Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Verstapen je tada rekao da je zbog Raselovog ponašanja pred sudijama izgubio svako poštovanje prema britanskom vozaču, koji je naredne nedelje, pred završnu trku sezone u Abu Dabiju, uzvratio izuzetno oštrim verbalnim napadom.

Rasel je tada rekao da mu je Verstapen u Kataru pretio da će ga zakucati u zid, i dodao da su ljudi godinama trpeli Verstapenovo maltretiranje. Holanđanin je to osporio i nazvao je Rasela "gubitnikom" i za njega rekao da "zabada nož u leđa".

Dvojica vozača ponovo su se sudarila na Velikoj nagradi Španije 2025. godine, nakon što je Verstapen smatrao da ga je Rasel izgurao sa staze. Holanđanin je potom namerno izazvao kontakt sa Britancem, zbog čega je kažnjen sa 10 sekundi.

Rasel je umanjio značaj tvrdnji da je njihov sukob počeo još u karting danima i rekao je da ga Verstapenove najnovije izjave nisu previše pogodile.

"Zapravo, nismo imali mnogo međusobnih okršaja u kartingu. On je godinu dana stariji od mene, pa smo se zajedno trkali samo jednom, 2011. godine, a nakon toga je njegova karijera napredovala mnogo brže. ;Sve mi je to posle bilo prilično zabavno", rekao je on.

"Ipak, on je pobedio u trci, ja sam imao užasnu trku i na kraju je on imao poslednju reč, tako da sam siguran da je u tome prilično uživao. Pre nekoliko godina to bi me verovatno mnogo više pogodilo, ali mi smo različite ličnosti. ;Izuzetno poštujem njegove vozačke sposobnosti i sve što postiže na stazi. Očigledno je da se van staze možda ponašamo malo drugačije, ali tako je kako je", dodao je Rasel.

Pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara na programu je u nedelju od 17 časova.

(Beta)