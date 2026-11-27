ITALIJANI OSLABLJENI STIGLI U BEOGRAD: Azuri bez dva bitna igrača protiv Srbije!
Italijani su doputovali u Beograd bez dva vrlo bitna igrača.
Azuri" u prestonicu Srbije stižu posle pobede nad Turskom u Rimu, kojom su prekinuli niz od osam uzastopnih trijumfa svog rivala i učvrstili treće mesto u Grupi J.
Kako je saopštio Košarkaški savez Italije, tim neće biti kompletan jer Džon Petručeli neće igrati zbog povrede zadobijene na utakmici sa Turskom.
Reprezentaciju napustio i Gabrijele Proćida, pošto mu zdravstveno stanje nije dozvolilo da nastavi sa reprezentativnim aktivnostima, iako se krilni košarkaš Real Madrida tek se priključio nacionalnom timu.
Sa druge strane, Italijani su u Beogradu dobili Alesandra Pajolu, koji se priključio ekipi pred duel sa Srbijom.
Azuri" u prestonicu Srbije stižu posle pobede nad Turskom u Rimu, kojom su prekinuli niz od osam uzastopnih trijumfa svog rivala i učvrstili treće mesto u Grupi J.
Utakmica Srbije i Italije igra se u nedelju od 19 časova u beogradskom "Pioniru"