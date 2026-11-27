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Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca plasirali su se u finale Kupa Srbije, pošto su večeras u polufinalu u Futogu pobedili Valis rezultatom 19:7.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Nikola Dedović, Petar Jakšić i Nikola Murišić sa po tri gola, dok su Sava Ranđelović, Angelos Vlahopulos i Viktor Rašović postigli po dva.

U ekipi Valisa istakao se Draško Samardžić sa dva gola.

Radnički će u subotu u finalu igrati protiv pobednika meča između Novog Beograda i Partizana.