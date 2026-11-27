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Arsenal je potpisao nove višegodišnje ugovore sa Deklanom Rajsom, Jurijenom Timberom, Davidom Rajom i Pjerom Inkapjeom, a kapiten je u izjavi za Skaj rekao da je uveren da će i on produžiti saradnju sa londonskim klubom.

Ugovor 27-godišnjeg norveškog fudbalera ističe 2028. godine.

"To nije nešto zbog čega se stresiram. Rekao sam toliko puta, mnogo sam srećan ovde, sviđa mi se ovde. Nadam se da ću moći da ostanem još mnogo godina, a mislim da je i klub zadovoljan. Nema stresa, sredićemo sve", rekao je on.

Edegor je dodao da je najvažnije da bude koncentrisan na stvari na terenu i da želi da osvoji još trofeja sa Arsenalom.

"Želim da osvojim sve sa Arsenalom. Ponovo Premijer ligu, Ligu šampiona, kupove, to je ono što želimo. Želimo sve da osvojimo", dodao je kapiten.

Arsenal Foto: Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edegor je rekao da je ekipa na prvom mestu.

"Sve ostalo, individualne stvari, doći će kao rezultat onoga što se dešava sa ekipom. Ekipa je najvažniji deo. Imamo sve što nam je potrebno. Pokazali smo da možemo, sada je vreme da pokažemo da to možemo ponovo, da osvojimo još trofeja i napravimo naredni korak. Ovde imamo sve, trenere, neverovatnu ekipu, neverovatne igrače i ljude", rekao je Edegor.

Arsenal će u nedelju u derbiju kola dočekati Mančester siti. Londonska ekipa je prva na tabeli sa 28 bodova, a Brajton i Siti imaju po 22.

(Beta)