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Junak domaćina bio je raspoloženi Morgan Gibs-Vajt, koji je postigao dva gola.

Forest je tako upisao prvu pobedu na svom terenu protiv londonskog kluba u ovom veku!

Domaćin je poveo već u petom minutu, kada je Igor Žezus sjajno reagovao nakon centaršuta sa desne strane i zatresao mrežu gostiju.

Nastavak utakmice doneo je mnogo više uzbuđenja. Vesli Fofana skrivio je penal u 49. minutu, a Morgan Gibs-Vajt je dva minuta kasnije bio siguran sa bele tačke za 2:0.

Čelsi je brzo odgovorio preko Emanuela Emege, koji je u 54. minutu smanjio zaostatak nakon odbitka. Ipak, domaćin nije dozvolio gostima da se vrate u meč.

Gibs-Vajt je u 73. minutu ponovo zatresao mrežu, ovoga puta posle odličnog dodavanja Šlagera, i praktično rešio pitanje pobednika.

Emega je u 89. minutu svojim drugim golom uneo dodatnu neizvesnost, ali Čelsi nije uspeo da izbegne poraz.

Notingem je tako stigao do velika tri boda i popeo se na 14. mesto na tabeli, dok je Čelsi ostao na osmoj poziciji, uz mogućnost da dodatno sklizne tokom kola.