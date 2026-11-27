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Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju protiv Poljske sa 80:69, ali im za overu vize za planetarnu smotru nije bila dovoljna samo sopstvena pobeda. Morali su da sačekaju i rasplet drugog meča u grupi.

A onda je stigla i dobra vest - Nemačka je savladala Letoniju, čime su se poklopile sve kockice za veliko slavlje hrvatskih košarkaša.

Sa učinkom od osam pobeda i samo jednog poraza, Hrvatska je tako osigurala mesto među najboljim selekcijama sveta i put u Katar.

Pored Hrvatske, iz grupe K plasman na Svetsko prvenstvo ranije su obezbedile Nemačka i Poljska.