Košarkaška reprezentacija Hrvatske ostvarila je veliki uspeh i obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru.
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PALO PROKLETSTVO - HRVATSKA IDE NA MUNDOBAKSET: Pala Poljska, komšije čekirale kartu za Katar, evo ko im je pomogao!
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Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju protiv Poljske sa 80:69, ali im za overu vize za planetarnu smotru nije bila dovoljna samo sopstvena pobeda. Morali su da sačekaju i rasplet drugog meča u grupi.
A onda je stigla i dobra vest - Nemačka je savladala Letoniju, čime su se poklopile sve kockice za veliko slavlje hrvatskih košarkaša.
Sa učinkom od osam pobeda i samo jednog poraza, Hrvatska je tako osigurala mesto među najboljim selekcijama sveta i put u Katar.
Pored Hrvatske, iz grupe K plasman na Svetsko prvenstvo ranije su obezbedile Nemačka i Poljska.
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