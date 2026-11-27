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Košarkaši Slovenije poraženi su od Finske na svom terenu u utakmici 9. kola kvalifikacija za Mundobasket rezultatom 92:107.

1/6 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, finale EP za košarkaše do 20 godina Foto: FIBA

Slovenija je upisala i peti poraz i sve je dalje od plasmana koje vodi na Svetsko prvenstvo u Katar.

Finska je sa druge strane upisala šestu pobedu i sad je na korak od plasmana na Mundobasket.

Utakmicu je iz prvog reda ispratio i doskorašnji selektor Slovenije Aleksandar Sekulić, kom je Barselona zabranila da obavlja dva posla u isto vreme.

Prvo ime pobedničkog sastava bio je Mustafa Amzil, koji je odigrao sjajnu utakmicu i susret završio sa 30 poena i osam skokova. Veliku podršku imao je od Maksunija, koji je upisao 19 poena i devet skokova, kao i Enkamue uz šest skokova i šest asistencija.

Na drugoj strani najefikasniji u domaćem sastavu bio je Gregor Hrovat sa 28 poena, dok je Miha Cerkvenik dodao 21 poen i osam skokova.





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