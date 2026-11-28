Neverovatne scene iz Poljske - navijač ušao u teren na električnom trotinetu i prekinuo meč.

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Utakmicu trećeg ranga poljskog fudbala između Stala iz Stalove Vole i rezervnog tima varšavske Legije (3:2) obeležila je nesvakidašnja situacija u sudijskoj nadoknadi, kada je meč nakratko prekinut zbog upada mladića na električnom trotinetu.

Za razliku od uobičajenih utrčavanja navijača na travnjak, nepozvani gost se jednostavno provozao preko terena, dok su igrači i sudija u čudu posmatrali ceo prizor. Ubrzo je reagovalo i obezbeđenje koje je krenulo u poteru za njim.

Zatečen ovim potezom bio je i poljski komentator Adam Delimat, koji se oglasio na društvenoj mreži Ik.

Ostalo je nepoznato da li je obezbeđenje uspelo da ga sustigne, a susret je posle kraće pauze nastavljen i okončan velikim preokretom domaćeg sastava, koji je od 0:2 stigao do pobede od 3:2.

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