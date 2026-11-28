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Košarkaši Los Anđeles Lejkersa doživeli su bolan poraz od San Antonio Sparsa (99:96) u petak uveče nakon što su prokockali čak 20 poena prednosti, a završnicu meča obeležio je i ozbiljan incident kraj terena u kojem se na meti jednog gledaoca našao Luka Dončić.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ryan Sirius Sun / Getty images / Profimedia

Umesto mirnog odlaska sa parketa posle teškog neuspeha, kraj utakmice doneo je povišene tenzije, brzu reakciju igrača i hitnu intervenciju obezbeđenja.

Haos kod tunela

Sve se odigralo dok je slovenački reprezentativac koračao kroz tunel ka svlačionici neposredno po završetku dramatičnog susreta. Jedna gledateljka iz prvih redova uz sam teren dobacila mu je određene reči, na šta je Dončić reagovao bacanjem znojnice u pravcu publike. Iako je najpre nastavio hod, ubrzo je zastao i vratio se do mesta pored parketa, gde je, po svemu sudeći, zatražio znojnicu nazad i uzeo je od muškarca koji je sedeo odmah pored te navijačice, tik uz prolaz ka tunelu.

U tom trenutku taj muškarac je gurnuo Dončića u rame, što je izazvalo momentalnu reakciju na terenu. Džered Vanderbilt odmah je stao ispred svog saigrača kako bi ga zaštitio, dok su obezbeđenje i ostali košarkaši brzo pritrčali u pomoć.

Situacije na ivici fizičkog obračuna uvek izazivaju veliku pažnju kada dođe do direktnog kontakta igrača i publike, naročito nakon mečeva punih naboja. Pravovremena reakcija Vanderbilta i klupskog osoblja sprečila je da čitav incident preraste u znatno veći sukob, a Dončić je uprkos neprijatnosti brzo sklonjen iz gužve.

Preokret Sparsa

Incidentu je prethodio pravi košarkaški šok na parketu za ekipu iz Los Anđelesa. Lejkersi su tokom utakmice imali ogromnih 20 poena viška, ali je San Antonio u drugom poluvremenu režirao potpuni preokret - taj period igre Sparsi su rešili u svoju korist rezultatom 61:42 i stigli do velikog trijumfa.

Luka Dončić je duel završio sa 31 postignutim poenom, uz osam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte. Ipak, njegov nastup obeležili su i znatno slabiji procenti šuta iz igre - pogodio je samo jednu trojku iz 13 pokušaja, iz igre je šutirao ukupno 31 put, dok je na liniji slobodnih bacanja bio svega tri puta.

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