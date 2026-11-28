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Fudbaleri Inter Majamija završili su učešće već u prvoj rundi doigravanja, pošto su nakon ubedljivog poraza kod kuće (0:3) poklekli i na gostovanju Kolumbusu rezultatom 1:0 (0:0).

Već na samom otvaranju plej-ofa viđeno je prvorazredno iznenađenje. Još jednom se potvrdilo pravilo da igra ekipe sa Floride direktno zavisi od raspoloženja Lionela Mesija- kada Argentinac nije na svom maksimumu, ceo tim staje. Upravo je to bio glavni plan Kolumbusa: neutralisati prvu zvezdu rivala i time zaustaviti čitav sastav.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Intera iz Majamija Foto: JASON MOWRY / AFP / Profimedia

Inter Majami je u doigravanje ušao kao aktuelni šampion, drugi nosilac i jedan od dva glavna favorita za odbranu prstena, ali je naleteo na nepremostivu prepreku. Posle trijumfa od 3:0 u prvom susretu u gostima, domaćinu je u revanšu bio dovoljan minimalan trijumf pogotkom u sudijskoj nadoknadi za konačnih 2:0 u seriji i plasman u četvrtfinale.

Taktička zamisao Kolumbusa da Mesija izbaci iz ritma i takta u potpunosti je uspela u oba duela. Slavni Argentinac seriju je završio bez postignutog gola i asistencije, vidno nervozan tokom većeg dela vremena, što se prenelo i na ostatak ekipe. Za branioca trofeja ovo je veoma neprijatan kraj takmičarske godine, a zanimljiv je podatak da će Mesi naredni zvanični meč odigrati tek 19. februara 2027. godine.

Domaći tim je odigrao izuzetno disciplinovano u defanzivi, strpljivo čekajući priliku da slomi ekipu u ružičastim dresovima. Trenutak odluke dogodio se u drugom minutu sudijske nadoknade, čime je Kolumbus izbegao penale i obezbedio prolaz dalje. Za goste je to bio veliki udarac, jer su imali priliku da kroz jedanaesterce izbore majstoricu. Posle dugog centaršuta sa leve strane, Santjago Rodrigez se izborio za loptu na sedam metara od gola, primirio je i zakucao u mrežu za pobedu.

Ako se traži tragičar u redovima Inter Majamija, ta uloga pripada napadaču Hermanu Berterameu. Igrač koji je doveden kao veliko pojačanje u ofanzivi promašio je dve velike prilike, od kojih je najbolja bila u završnici susreta pri nerešenom rezultatu. Ostao je sam na petercu i trebalo je samo da pogodi okvir gola, ali je loše zahvatio loptu glavom i promašio zicer, što je na kraju skupo koštalo njegov tim.

Kada se podvuče crta, Mesi je sezonu 2026. završio sa impresivnim individualnim brojkama - postigao je 26 golova, zabeležio 17 asistencija i ponovo osvojio Zlatnu kopačku MLS lige. Ipak, njegov učinak nije mogao da sakrije slabosti tima, pre svega lošu igru u odbrani, kao i podatak da je Inter Majami još od sredine jula ostvario samo jednu pobedu protiv ekipa koje su izborile plasman u plej-of.

Ekipu sada očekuje pauza duža od tri meseca, nakon čega slede pripreme za skraćenu sezonu MLS lige, KONKAKAF Ligu šampiona i Liga kup.

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