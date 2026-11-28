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Košarkaši Denvera slavili su na gostovanju Juti rezultatom 120:107, a Nikola Jokić je odigrao još jednu veoma dobru partiju u kojoj je, uprkos nešto slabijem šutu za dva poena, uspešno odgovorio na taktičke provokacije rivala.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Srpski centar očigledno podiže formu iz utakmice u utakmicu, što potvrđuje i nedavno osvojeno priznanje za najboljeg igrača Zapadne konferencije u protekloj nedelji. Ipak, slabiji šuterski učinak sa samog početka sezone ostavio je traga na način na koji ga protivničke odbrane čuvaju.

Zbog činjenice da mu je procenat šuta za tri poena u jednom momentu pao ispod 25 odsto - što je znatno slabije u odnosu na zbirnih 40 odsto iz prethodne dve sezone - rivali su počeli da mu ostavljaju prostor i ne ukazuju uobičajeno poštovanje na liniji za tri poena. Takav pristup viđen je već na otvaranju meča protiv Jute, kada su se svi igrači odmakli od njega, predvođeni njegovim prvim direktnim čuvarom Jusufom Nurkićem.

00:10 Nikola Jokić sam kao duh šutira za tri poena Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokić je, međutim, uspeo da namesti ruku i iskoristi ukazanu slobodu, pogodivši dva od tri šuta van linije 7,24. Kako njegovi procenti ponovo idu uzlaznom putanjom, ostaje pitanje da li će se protivnici ubuduće usuđivati na ovakav rizik, jer centar Denvera takve situacije ume surovo da kazni kada je u pravom ritmu i kada ga ne muče povrede.

Na korak od novog tripl-dabla

Utakmicu je završio sa 17 poena, 15 asistencija i devet skokova, pa mu je svega jedna uhvaćena lopta nedostajala za novi tripl-dabl učinak. Pored toga, zabeležio je dve ukradene i samo dve izgubljene lopte. Iz igre je šutirao ukupno 7/19, pri čemu ga je šut za dva poena služio znatno lošije nego onaj za tri.

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