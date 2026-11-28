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Posle jednodnevne pauze u NBA ligi povodom američkog praznika Dan zahvalnosti, protekle noći odigrano je jedanaest mečeva kojima je spuštena zavesa na grupnu fazu NBA kupa, čime su kompletirani učesnici četvrtfinala. Uprkos ubedljivom trijumfu nad Golden Stejt Voriorsima (116:94), Portland Trejl Blejzersi nisu uspeli da prođu dalje, a istu sudbinu doživeli su i Denver Nagetsi.

Avdija ponovo predvodio Blejzerse

Najzaslužniji za trijumf Portlanda bio je Deni Avdija, koji je susret okončao sa 26 poena, sedam skokova i sedam asistencija. Izraelski reprezentativac ove sezone prosečno beleži 24,9 poena, 6,6 skokova i 6,1 asistenciju, uz 51 odsto uspešnosti u šutu iz igre.

Veliku podršku pružio mu je Tumani Kamara sa 20 poena i osam skokova. Sa druge strane, u ekipi Golden Stejta nije bilo Stefa Karija, pa je glavnu ulogu ponovo preuzeo ruki Jaksel Lendeborg sa 18 poena i sedam uhvaćenih lopti. Posle ovog duela, Portland drži šesto mesto na Zapadu sa učinkom 13-6, dok su Voriorsi tek deseti sa skorom 10-9.

Rajakovićev Toronto ubedljiv protiv Bruklina

Ekipa Toronta, koju sa klupe predvodi Darko Rajaković, nadigrala je Bruklin Netse rezultatom 124:100.

1/12 Vidi galeriju Darko Rajaković Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Reptorse su do trijumfa vodili Skoti Barns sa 34 poena i pet asistencija, kao i Imanuel Kvikli koji je ostvario tripl-dabl učinak od 24 poena, 10 skokova i 14 asistencija. U redovima tima iz Njujorka istakli su se Majkl Braun i Džulijus Rendl sa po 21 postignutim poenom.

Torontu je ovo bio tek sedmi trijumf u 18 odigranih utakmica ove sezone, dok je Bruklin u istom broju mečeva zabeležio 14. poraz.

Nova pobeda lidera Istoka, srpski košarkaši bez nastupa

Vodeći tim Istočne konferencije, Filadelfija Seventisiksers, upisao je sigurnu pobedu na gostovanju Indijani Pejsers (111:87), predvođen Lebronom Džejmsom. Nakon što je nedavno pomerio sopstveni rekord kao najstariji igrač sa tripl-dablom, Džejms je ovoga puta bio najefikasniji pojedinac susreta sa 21 poenom, sedam skokova i šest asistencija.

U preostalim mečevima večeri, srpski košarkaši nisu ulazili u igru - Nikola Jović nije nastupio u trijumfu Majamija nad Njujorkom, kao ni Bogoljub Marković u porazu Milvokija od Detroita.

Parovi završnice NBA kupa

U četvrtfinalu NBA kupa sastaće se:

Detroit - Boston

Atlanta - Filadelfija

Dalas - San Antonio

Portland - Memfis

Četvrtfinalni dueli na programu su 4. i 5. decembra, polufinala se igraju 8. i 9, dok je finale zakazano za 11. decembar u Indijanapolisu.

Svi rezultati mečeva odigranih u noći između petka i subote:

Njujork - Majami 105:108

Detroit - Milvoki 113:98

Indijana - Filadelfija 87:111

Toronto - Bruklin 124:100

Boston - Atlanta 86:87

Minesota - Memfis 109:114

Finiks - Dalas 109:113

LA Klipers - Nju Orleans 104:105

Portland - Golden Stejt 116:94

San Antonio - LA Lejkers 99:96

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