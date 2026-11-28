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Legendarni Krešimir Ćosić rođen je 26. novembra 1948. godine i bio je jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša svih vremena sa neverovatnom životnom pričom.

Sportski velikan, koji nas je prerano napustio u 46. godini života, obeležio je prvu zlatnu košarkašku epohu prostora SFR Jugoslavije. Bio je igrač i trener ispred svog vremena! Na način na koji je Krešo igrao nekada, centri su počeli da igraju tek dve decenije kasnije, a njegove trenerske ideje i danas su aktuelne u svetskoj košarci.

1/10 Vidi galeriju Krešimir Ćosić Foto: Privatna Arhiva

Ćosić je rođen u Zagrebu, ali je odrastao u Zadru, gde je 1965. godine započeo karijeru u istoimenom klubu. U Zadru je igrao do 1969, kada je otišao u Sjedinjene Američke Države i upisao Univerzitet Brigham Jang, za čiji je košarkaški tim nastupao do 1973. godine.

Nakon univerzitetske karijere odbio je ponude da zaigra u NBA ligi i vratio se u Zadar, gde je ostao do 1976. godine. Potom je nastupao za Olimpiju iz Ljubljane, italijanski Virtus iz Bolonje i zagrebačku Cibonu, čiji je član bio od 1980. do 1983. godine.

Tokom klupske karijere osvojio je šest titula prvaka Jugoslavije i četiri nacionalna kupa, dok je sa Cibonom 1982. godine podigao trofej Kupa pobednika kupova.

Sa reprezentacijom Jugoslavije, za koju je odigrao čak 303 utakmice, osvojio je tri zlata na Evropskim prvenstvima – 1973, 1975. i 1977. godine. Imao je i tri srebra, osvojena 1969, 1971. i 1981, kao i bronzu 1979. godine.

Na Svetskim prvenstvima okitio se zlatom 1970. i 1978, dok je srebrne medalje osvojio 1967. i 1974. godine. Na Olimpijskim igrama osvojio je zlato u Moskvi 1980, kao i srebrne medalje u Meksiko Sitiju 1968. i Montrealu 1976. godine.

Odbio NBA i milione

Ćosić je od 1969. do 1973. godine igrao u SAD za Univerzitet Brigham Jang. Ostao je upamćen kao prvi Evropljanin izabran na NBA draftu, a 1972. godine za njega je bio zainteresovan Portland. Ipak, uprkos ponudama iz najjače košarkaške lige na svetu, odlučio je da se vrati u Evropu.

Zahvaljujući rezultatima, smatra se jednim od najboljih košarkaša u istoriji evropske košarke, kao i jednim od najvećih igrača koji su nosili dres Jugoslavije. Bio je prepoznatljiv po načinu igre, tehnici i eleganciji. Igrao je na poziciji centra, ali je imao veštine koje su u to vreme bile nezamislive za igrače njegove visine. Bio je prvi strani igrač koji je dobio prestižno All-American priznanje na američkom koledžu.

Godine 1976. započeo je i trenersku karijeru, a pokazao se uspešnim i u radu sa reprezentacijom. Kao selektor Jugoslavije osvojio je bronzane medalje na Svetskom prvenstvu 1986. i Evropskom prvenstvu 1987. godine. Njegov trenerski rad ostavio je dubok trag, a ideje koje je zastupao bile su ispred vremena u kojem je radio.

Njegova ćerka Ana Ćosić-Pajurin pre nekoliko godina odlučila je da se uhvati u koštac sa spisima koje je rukom ili na pisaćoj mašini stvarao upravo Krešimir Ćosić. Tako je najavljena autobiografija velikog košarkaša i mislioca pod naslovom "Igraj, veruj, živi".

U svojim tekstovima Krešo je objasnio zašto nikada nije jurio za NBA slavom.

Košarka mu je bila mnogo više od posla. Smatrao je da bi, kada bi postala samo način zarade, izgubila ono najvažnije - uživanje u igri. Za razliku od mnogih današnjih igrača koji jedva čekaju odlazak u NBA, Ćosić je još sedamdesetih godina imao potpuno drugačiji pogled na profesionalnu košarku. Evo kako je 1972. godine govorio o tome što ga je draftovao Portland:

"Da sam prihvatio, postao bih prvi stranac koji nastupa u NBA ligi, ali budući da me profesionalna košarka nije zanimala odlučio sam da ostanem na fakultetu i završim studije. Zamisli, potpišem ugovor, kupim ranč, oženim se, zaradim novac, dobijem decu Džona i Džulijetu... a ako ću po mormonskom, onda bih ih imao sedam do trinaest... Pa onda moram da kupim još veću kuću i preselim se na vrh neke planine.

Na sve ponude profesionalaca odgovarao sam na isti način – sve sam odbio. Nisam mogao da prihvatim da isključivo novac upravlja mojim životom i bićem. Nisam hteo da se podredim košarci i da samo budem košarkaš. Bilo mi je jasno da je život mnogo širi, a da je čar igra u pravom, a ne kupljenom takmičenju. Tako sam rano odlučio da mi novac i slava ne smeju značiti ništa. Igram, živim i u tome ću uspeti", govorio je legendarni košarkaš.

Krešimir Ćosić sa ćerkicom Foto: Privatna Arhiva

Optužbe, CIA i 800.000 maraka

Jedan od najintrigantnijih delova Ćosićevog života vezan je za njegovu pripadnost mormonskoj crkvi i probleme koje je zbog toga, prema svedočenjima njegovih savremenika, imao u tadašnjoj Jugoslaviji.

Ćosić je svojevremeno optuživan da radi za američku obaveštajnu agenciju CIA, a o tome postoje navodi u dokumentaciji koju je objavio Vikiliks. Prema tim navodima, Ćosić se požalio jednom funkcioneru američkog konzulata da ga u Zadru žestoko kritikuju zbog pristupanja mormonima, kao i da su lokalne vlasti optuživale mormonsku crkvu da je ispostava američke obaveštajne službe.

Krešimir Ćosić bio je pripadnik mormonske crkve, a njegovo versko opredeljenje izazivalo je veliko čuđenje i protivljenje u sredini iz koje je potekao. O tome je u svojim memoarima otvoreno govorio:

"Mormoni su dosledni u samokontroli, a žive u čistim, homogenim porodicama sa puno dece. Odbijanje droge, alkohola, cigareta, kafe, pa čak i čaja, kao i visok stupanj higijene i smisao za organizaciju društvenog, prosvetnog i sportskog života učinili su ih otpornim na mnoga zla društva. Smirenost koja je zračila sa njihovih lica i disciplinovanost na koju sam nailazio na svakom koraku pokrenuli su u meni, koji sam bio sklon svojeglavosti i avanturizmu, pa i drskosti... niz pitanja".

O svom pristupanju mormonskoj zajednici Ćosić je napisao:

"Kada sam poželeo da se priključim mormonima, to je izazvalo čuđenje i nevericu okoline. Dok nisam sa sobom raščistio neka pitanja, nisam hteo da se izjasnim. Ali kad sam vođen nekim unutrašnjim glasom krenuo da obučem novo belo odelo na pristupnom obredu krštenja, bio sam siguran da ću time dobiti mnogo".

O ovoj, manje poznatoj strani Krešimirovog života za hrvatske medije svojevremeno je govorio Josip Đerđa, njegov veliki prijatelj i nekadašnji saigrač iz KK Zadar.

"I mene je hteo da prevede u mormone, donosio je iz Amerike knjige o toj religiji i pokušao da ih objavi sa prevodom na hrvatski, ali to mu nije uspelo. Zbog toga je anatemisan u javnosti i bukvalno proteran iz Zadra uz optužbe da je ukrao 800.000 maraka. Tada je otišao u Ljubljanu da igra za Olimpiju, a imao je zaštitu jednog od najjačih ljudi u državi, Staneta Dolanca " rekao je Đerđa.

Ćosić je tako ostao upamćen ne samo kao jedan od najvećih košarkaša koje je Jugoslavija imala već i kao čovek koji je imao sopstvene stavove, nije pristajao na kompromise kada su u pitanju njegova uverenja i koji je, uprkos slavi i ponudama iz NBA lige, život želeo da vodi po svojim pravilima.