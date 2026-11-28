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Kadetska reprezentacija Srbije ostvarila je maksimalan učinak na svom debitantskom, istorijskom učešću na Svetskom prvenstvu u Kataru, završivši grupnu fazu bez ijednog primljenog gola i sa dvojicom fudbalera u idealnoj postavi dosadašnjeg toka turnira. Izabranici selektora Igora Matića upisali su sve tri pobede i tako obezbedili mesto u šesnaestini finala, gde ih očekuje duel sa Kinom.

Meč protiv azijske selekcije na programu je u utorak, 1. decembra, od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu. Ukoliko savladaju Kinu, Orlići će u osmini finala igrati protiv uspešnijeg iz susreta Francuske i Ugande.

Dominacija u Grupi L i put Kine do nokaut runde

Naša selekcija je zauzela prvo mesto u Grupi L sa svih devet osvojenih bodova i gol-razlikom 4:0. Redom su savladani Honduras rezultatom 2:0, zatim Japan sa 1:0, a istim ishodom završen je i meč protiv Kolumbije, pa je mreža Srbije ostala netaknuta u duelima sa rivalima iz tri različite kontinentalne konfederacije.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Honduras Foto: Fss.rs

Naredni protivnik našeg tima domogao se nokaut runde kao jedna od osam najuspešnijih trećeplasiranih ekipa. Kina je takmičenje u Grupi H započela ubedljivim porazom od Španije (0:5), potom je odigrala nerešeno sa Marokom (2:2), da bi u poslednjoj rundi deklasirala Fidži sa 8:0 i tako sa četiri boda (gol-razlika 10:7) prošla dalje.

Veliko priznanje za tandem Crvene zvezde

Pored zapaženih timskih partija, srpski fudbal dobio je i značajno individualno priznanje u Kataru. Dvojica članova Orlića i mladih nada Crvene zvezde, Savo Radanović i Strahinja Baucal, našli su se u idealnom timu grupne faze Mundijala po izboru zvaničnog emitera takmičenja, medijske kuće DAZN.

Radanović, koji drži rekord kao najmlađi debitant u istoriji Superlige Srbije sa svega 16 godina i dva dana, čuvao je mrežu na utakmicama protiv Hondurasa i Japana i oba puta ostao nesavladan, dok ga je stručni štab u poslednjem kolu protiv Kolumbije ostavio na klupi kako bi se odmorio.

„Protiv Hondurasa je sjajno intervenisao posle udarca glavom u ranoj fazi utakmice, a kasnije je zaustavio i jedan udarac sa distance. Obratio bih pažnju na njegovu distribuciju lopte kada budući protivnici budu igrali visok presing“, istakao je skaut DAZN-a Erol Hasan.

Poređenja sa Vidićem i Ivanovićem

Velike pohvale zaslužio je i Strahinja Baucal, čiji je stil igre stručnjake pomenutog emitera asocirao na dvojicu proslavljenih srpskih defanzivaca - Nemanju Vidića i Branislava Ivanovića.

Štoper crveno-belih skrenuo je pažnju sposobnošću da agresivnost u odbrani spoji sa velikom smirenošću i pribranošću. Posebno se istakao u susretu sa Japanom, tokom kojeg je upisao čak 15 defanzivnih intervencija, među kojima je šest uspešnih startova i osam otklonjenih opasnosti, uz 78 odsto osvojenih duela na zemlji.

Ulazak dvojice srpskih fudbalera u najboljih 11 u konkurenciji igrača iz čak 48 nacionalnih timova predstavlja veliko priznanje kako za reprezentaciju koju vodi Igor Matić, tako i za omladinsku školu Crvene zvezde. Iako je sam plasman na Svetsko prvenstvo već bio istorijski uspeh, izdanja u grupnoj fazi potvrdila su da Srbija u Katar nije stigla samo kao učesnik, već da poseduje kvalitet da se bori za samu završnicu turnira.

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