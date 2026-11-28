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Kao da glumačka postava serije „Mobland“ nije već dovoljno jaka, njoj se sada pridružuje i glumačka zvezda Stenli Tuči. Nakon što je ranije ove godine ponovo odigrao svoju staru ulogu u filmu „Đavo nosi Pradu 2“, glumac će sada preuzeti nešto mračniju ulogu - zlikovca. Ali to nije sve, jer izgleda da će mu se na ekranu pridružiti Zlatan Ibrahimović.

Glumac nominovan za Oskara glumiće u predstojećoj trećoj sezoni kriminalističke serije koja se prikazuje na platformi Paramount+, a pridružiće se slavnim glumcima Tomu Hardiju, Helen Miren i Pirsu Brosnanu. Tuči će među njima glumiti bogatog i moćnog časovničara, piše „The Sun“.

Uz njega će se tako naći i Ibrahimović, koji će tumačiti Tučijevog mišićavog pomoćnika u kriminalnoj bandi. Snimanje se trenutno odvija u Londonu i okolini.

1/29 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: Anthony Oliveira / imago stock&people / Profimedia, MARCEL ANTONISSE / AFP / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Neočekivani glumački dvojac

Jedan izvor je za britanske novine rekao:

„Producenti su oduševljeni što je Stenli deo ekipe, glumiće najmoćnijeg negativca kojeg smo dosad videli u seriji. Njegov lik će ugroziti poslovanje porodice Harigan i iskorišćavati njihove slabosti. Svi s nestrpljenjem iščekuju da vide Zlatana i Stenlija zajedno - kao prilično neočekivan glumački dvojac.“

Ipak, zvanična potvrda tvoraca serije još nije stigla.

Tuči je ranije rekao kako je pre bio veoma izbirljiv kada su u pitanju uloge u gangsterskim produkcijama, s obzirom na to da je italijanskog porekla.

„Treba imati na umu da su Italijani u Americi, kao i svi tamnoputiji ljudi, uvek dobijali uloge negativaca. Danas to više nije toliko slučaj, što je sjajno, ali nekad je važilo pravilo: ako si italijanskog porekla, dobijaš ulogu negativca. Stvari se napokon menjaju jer ljudi progovaraju o tome. Danas možete videti likove poput učitelja koji nose italijanska prezimena, a pritom nemaju nikakve veze sa mafijom. Takve promene postaju vidljive tek u poslednjih desetak godina“, rekao je on.

Ibrahimovićevo glumačko iskustvo

Ovo ni bivšem fudbaleru, koji se penzionisao 2023. godine, nije prva glumačka uloga. Njegova karijera bila je tema dva filma - dokumentarnog „Becoming Zlatan“ i biografskog igranog filma „Ja sam Zlatan“. Pojavljivao se ranije u drugim sportskim serijalima, a na filmu je debitovao 2023. godine kada je u filmu „Asteriks i Obeliks: Srednje carstvo“ glumio rimskog vojnika Antivirusa.

Kurir sport / Jutarnji.hr

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