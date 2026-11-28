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Fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena u prvom meču baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija protiv Mađarske, pošto selektor Veljko Paunović neće moći da računa na Vanju Dragojevića, prenosi Meridian sport.

1/6 Vidi galeriju Vanja Dragojević u reprezentaciji Srbije Foto: FSS/Marko Metlaš

Mladi vezista je od strane Disciplinske komisije UEFA sankcionisan sa dva meča neigranja. Kazna je usledila zbog isključenja i ozbiljnog prekršaja koji je napravio 13. novembra na stadionu „Rajko Mitić“, u duelu sa selekcijom Nemačke (1:3).

Prvi deo suspenzije Dragojević je već odradio tri dana nakon tog susreta, na utakmici protiv Grčke u Volosu. Zbog preostalog dela kazne propustiće gostovanje Mađarskoj 25. marta, dok bi u tim mogao da se vrati za revanš koji se 28. marta igra u Srbiji.

Pored njega, sankcije UEFA zbog crvenog kartona na pomenutom meču sa Nemcima snosio je i Andrija Živković. Iskusni reprezentativac kažnjen je jednom utakmicom suspenzije usled nesportskog ponašanja, ali je tu kaznu već odradio protiv Grčke, pa će selektoru biti na raspolaganju za oba duela u baražu.

Kurir Sport / Meridian sport

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