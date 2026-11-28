NOVI PROBLEM ZA VELJKA PAUNOVIĆA: Srbija će protiv Mađarske biti bez OVOG fudbalera!
- Srbija će protiv Mađarske biti bez Vanje Dragojevića, jer je UEFA mladog vezistu suspendovala na dva meča.
- Kazna je usledila zbog isključenja protiv Nemačke, a Dragojević će propustiti prvi meč baraža 25. marta.
- Andrija Živković je već odradio svoju suspenziju i biće na raspolaganju Veljku Paunoviću za oba duela.
Fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena u prvom meču baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija protiv Mađarske, pošto selektor Veljko Paunović neće moći da računa na Vanju Dragojevića, prenosi Meridian sport.
Mladi vezista je od strane Disciplinske komisije UEFA sankcionisan sa dva meča neigranja. Kazna je usledila zbog isključenja i ozbiljnog prekršaja koji je napravio 13. novembra na stadionu „Rajko Mitić“, u duelu sa selekcijom Nemačke (1:3).
Prvi deo suspenzije Dragojević je već odradio tri dana nakon tog susreta, na utakmici protiv Grčke u Volosu. Zbog preostalog dela kazne propustiće gostovanje Mađarskoj 25. marta, dok bi u tim mogao da se vrati za revanš koji se 28. marta igra u Srbiji.
Pored njega, sankcije UEFA zbog crvenog kartona na pomenutom meču sa Nemcima snosio je i Andrija Živković. Iskusni reprezentativac kažnjen je jednom utakmicom suspenzije usled nesportskog ponašanja, ali je tu kaznu već odradio protiv Grčke, pa će selektoru biti na raspolaganju za oba duela u baražu.
Kurir Sport / Meridian sport
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