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Srpske bokserke započele su nastup na finalnom turniru Svetskog kupa u Taškentu na sjajan način! Natalija Šadrina, reprezentativka Srbije u kategoriji do 57 kilograma, plasirala se u polufinale i tako već obezbedila najmanje bronzanu medalju za Srbiju.

Olimpijka i evropska šampionka iz Beograda 2024. godine uspešno je prošla prvu prepreku na završnom turniru, savladavši reprezentativku Indije Prači Prači. Ovim trijumfom Šadrina je još jednom potvrdila kvalitet i nastavila borbu za mesto na pobedničkom postolju.

Pred srpskom bokserkom sada je novi veliki izazov. U polufinalu, koje je na programu 29. novembra, očekuje je duel protiv reprezentativke Kazahstana Karine Ibragimove. Šadrina će imati priliku da se izbori za plasman u finale i napadne najsjajnije odličje.

1/3 Vidi galeriju Natalija Šadrina Foto: BSS (D. Milenković)

Takmičenje u Taškentu nastavlja se 30. novembra, kada će u ring ući još dve zlatne reprezentativke Srbije, sa jasnim ciljem - plasmanom među četiri najbolje bokserke u svojim kategorijama.

Sara Ćirković - kategorija do 54 kg, aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira u prvom kolu odmeriće snage sa reprezentativkom Italije Sirine Čarabi.

Kristina Kuluhova - kategorija do 60 kg, još jedna aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira, Kristina Kuluhova, za protivnicu će imati reprezentativku domaćina Uzbekistana, Sitoru Turdibekovu.

Finalni turnir Svetskog kupa u Taškentu okupio je najbolje bokserke i boksere iz različitih delova sveta, a srpska reprezentacija imaće priliku da još jednom pokaže kvalitet i snagu na međunarodnoj sceni.

Jedno je već sigurno - Srbija ima medalju, a borba za nova odličja tek počinje!

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