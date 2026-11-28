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Košarkaška reprezentacija Grčke nalazi se na samoj ivici eliminacije, a plasman na Mundobasket u ovom trenutku deluje kao nemoguća misija. Ipak, baš kao što su se kroz istoriju s razlogom oslanjali na matematičare, upravo ih računice i dalje održavaju u životu.

Loši procenti i veliki broj promašenih zicera

Selektor nacionalnog tima Vasilis Spanulis osvrnuo se na dešavanja na terenu, ističući da je njegov tim ispustio meč koji je kontrolisao, uz izuzetno lošu realizaciju.

„Težak poraz. Mislim da smo imali utakmicu u svojim rukama, ali dogodilo se mnogo stvari koje nisu smele da se dogode. S druge strane, imali smo veoma loš procenat šuta za tri i dva poena. Odnos asistencija i izgubljenih lopti bio je 15:18. Moramo ponovo da pogledamo utakmicu i prebrojimo koliko smo zicera promašili. Više od 10, možda 12. To je košarka, moramo da nastavimo dalje. Težak poraz i to je to“, poručio je Spanulis.

1/10 Vidi galeriju Vasilis Spanulis Foto: @starsport, Profimedia, EPA/CAROLINE BREHMAN

Imperativ pobede do kraja kvalifikacija

Pred Grcima je sada jasan, ali izuzetno težak zadatak - neophodna su im sva tri trijumfa do kraja kvalifikacionog ciklusa, s tim što im ni maksimalan učinak ne garantuje prolaz dalje. Prva naredna prepreka biće selekcija Španije, kojoj gostuju u sledećem kolu.

„Gledajte, da budem iskren, košarka koju smo danas igrali bila je ispod proseka. U suštini, izgubili smo od dvojice igrača, iako smo prethodno razgovarali o tome kako ćemo igrati protiv njih. Bio je to težak poraz, ali smo ipak izašli na teren sa namerom da pobedimo. Dogodilo se šta se dogodilo. Sada moramo da izađemo na teren, predstavljamo reprezentaciju svoje zemlje i, dok god imamo nadu, borimo se svim srcem kako bismo pružili najbolje što možemo. Ne možemo ništa drugo da uradimo. Idemo dalje, nastavljamo da analiziramo svoje greške i pripremamo se za narednu utakmicu. Ništa drugo nam ne preostaje“, zaključio je selektor Grčke.

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