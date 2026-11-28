Zbog snega je odložena utakmica Super lige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca.

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Zbog loših vremenskih uslova i zavejanog terena na stadionu „Dragan Džajić“, današnji duel 17. kola Super lige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca neće biti odigran u predviđenom terminu.

Sedamnaesto kolo Super lige Srbije otvoreno je jučerašnjim susretom u kojem je IMT savladao Mačvu rezultatom 2:1. Ipak, zbog aktuelnih vremenskih prilika širom zemlje, neizvesno je koliko će se preostalih mečeva odigrati prema prvobitnom rasporedu.

Snežne padavine ne jenjavaju, a pojedini tereni - među kojima je i onaj na stadionu „Dragan Džajić“ u Ubu - potpuno su zavejani. Zbog nedostatka uslova za igru, današnji meč između Zemuna i kragujevačkog Radničkog, prvobitno zakazan za 14 časova, zvanično je pomeren.

Povodom novonastale situacije oglasio se i klub iz Kragujevca:

„Utakmica na Ubu se danas neće igrati. U narednom periodu dobićemo termin sutrašnjeg odigravanja, koji ćemo javiti čim budemo dobili informaciju“, navodi se u saopštenju Radničkog.

U istom terminu od 14 časova planiran je i početak utakmice između Radnika i Vojvodine u Surdulici, pa se očekuju zvanične informacije i o tome da li će se taj duel odigrati po planu.

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