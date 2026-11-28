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Trener FK Crvena zvezdaAlbert Rijera teško je primio remi u Gentu (1:1) u četvrtom kolu Lige konferencije.

Crveno-beli su bili bolji od belgijskog tima, stvarali šanse, imali veći posed lopte, dominirali, ali su se poraza spasili tek u 85. minutu posle prelepog gola mladog Mateja Gaštarova.

Albert Rijera imao je poruku za sve posle utakmice u Gentu Foto: Printskrin/Instagram

Nepotreban sukob

Albert Rijera posle utakmice vidno nervozan došao je na konferenciju, na kojoj je potpuno bespotrebno ušao u sukob sa dvojicom srpskih novinara. Iako nijedan od njih nije imao zlu nameru, Španac je mislio da su njihova pitanja provokativna, pa je krenuo u verbalnu raspravu.

Dan posle utakmice Albert Rijera je odlučio da se oglasi na društvenim mrežama.

- Remi koji ostavlja gorak ukus s obzirom na prikazanu igru, ali kada ne možeš da pobediš, nemoj da izgubiš. Tu smo! Grupna faza je drugačija – tu je najvažnije da se kvalifikuješ, jer u jednoj utakmici svašta može da se desi i iznenađenja su moguća. Međutim, kvalifikacione runde sa utakmicama kod kuće i u gostima su sasvim drugi svet - napisao je Albert Rijera na instagramu i nastavio:

- Zamislite da sledeće nedelje igramo još jednu utakmicu kod kuće protiv istog protivnika, nakon što smo ih napali onako kako jesmo i uz nivo samopouzdanja koji imamo – šanse za prolazak bile bi ogromne.Pre ili kasnije, ovakve igre će morati da nam donesu više bodova. Sada smo fokusirani na preostalih šest bodova koji nas čekaju.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

Biće dosadno

Potom se osvrnuo na verbalnu prepirku sa dvojicom srpskih novinara u Gentu, kao i sudijske odluke.

- Kao čovek od reči, obećao sam sebi dve stvari. Prva je da ne pričam o sudijama. U novoj smo eri fudbala sa VAR tehnologijom više verujem u napredak koji donose kamere i mašine nego u tumačenja čoveka koja zavise od njegovog znanja i emocija. Druga stvar je da će šou uvek biti na terenu, tokom 90 minuta, a ne pre ili posle utakmice u nekoj sali ili pred mikrofonom. Od sada pa nadalje budite spremni na to da će konferencije biti veoma dosadne.

Na kraju imao je poruku i za sve fudbalere Crvene zvezde.

- Ono što se sigurno neće promeniti jeste to da ću štiititi svoje igrače i njihov trud. Provodimo mnogo sati verujući u naš put, stil i principe, i troje ljudi koji žele da zbune hiljade drugih neće promeniti to uverenje. Ovo nije tuča, ovo je fudbal i sve se vrti oko igre – pre, tokom i posle meča. Zato vi igrajte svoju igru, a ja ću igrati svoju. Uvek zavisi od toga kakve naočare nosiš dok posmatraš situacije, a ja uvek biram ružičaste. Zvezdaška porodico, imate mnogo razloga da budete srećni! Kao što pesma kaže: "Don’t worry, be happy" - zaključio je Albert Rijere.